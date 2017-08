Sambata seara, stati cu ochii pe cer! E apogeul Perseidelor

Luna august aduce un fenomen astronomic spectaculos: curentul de meteori Perseide, fire de praf care se rotesc in jurul Soarelui.

Ne-am obisnuit deja ca in fiecare an Perseidele sa ofere o imagine spectaculoasa, dar in 2017 vestea proasta este ca Luna va face ca acesti meteori sa fie mai putin vizibili.

“Ca in fiecare an, Perseidele, fiind un curent important trebuie urmarit, doar ca in fiecare an difera numarul in functie de calitatea cerului din mai multe puncte de vedere. Daca Luna e pe cer, se vad mai putini meteori ca afecteaza lumina Lunii. Daca maximul este in timpul zilei, iarasi se vad mai putini. Vom vedea meteori, dar nu maximul posibil, pentru ca anul asta avem Luna pe cer”, a explicat pentru Ziare.com Valentin Grigore, presedintele Societatii Astronomice Romane de Meteori, care organizeaza si in acest an o campanie de observare la Runcu.

Perseidele ne ofera inca din aceste zile spectacol pe cer, dar daca vreti sa va bucurati de maximul acestui spectacol trebuie sa fiti cu ochii pe cer in noptile de 11 spre 12 august si 12 spre 13 august.

“Maximul va fi in noaptea de 12 august. Pica binisor, dar este Luna pe cer. Dupa ora 23:00 o sa apara Luna, deci se va diminua calitatea cerului, va fi mai luminos si nu vom vedea meteorii mai slabi, ci doar pe cei mai stralucitori”, a punctat specialistul.

Astfel, daca priviti cerul in partea a doua a noptii, puteti vedea pana la 30-50 de meteori pe ora. Practic, daca va fi cerul fara nori si va aflati intr-o zona fara poluare luminoasa, sigur vor fi aproximativ 200 de meteori in intreaga noapte. Cel mai bine ar fi sa priviti cerul din afara orasului.