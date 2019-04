Russel Crowe, chel si gras, greu de recunoscut in noul film 

In urma cu putin timp, postul de televiziune Showtime a lansat trailerul seriei “The Loudest Voice”, in care Russel Crowe il joaca pe fostul CEO al televiziunii Fox News, Roger Ailes.

In varsta de 55 de ani, Russell Crowe a trecut printr-o transformare dramatica pentru a intra in pielea lui Roger Ailes, fostul sef al Fox News, care a intrat in dizgratie si a fost nevoit sa renunte la postul sau dupa ce mai multe femei l-au acuzat de hartuire sexuala.

“The Loudest Voice”, o serie limitata marca Showtime, va avea premiera americana pe 30 iunie si se va concentra pe ultimul deceniu al carierei lui Roger in celebrul post de stiri.

Aceasta va sublinia opiniile sale politice republicane si va atrage atentia asupra numeroaselor cazuri de hartuire sexuala de care a fost acuzat mai ales spre sfarsitul carierei sale.

“In actualul peisaj mediatic, puternic incarcat politic, nicio figura nu este mai importanta decat cea a lui Roger Ailes, care a transformat Fox News intr-o forta ce a schimbat in mod irevocabil conversatia cu privire la cele mai inalte niveluri de guvernare”.

“Pentru a intelege evenimentele care au dus la aparitia partidului republican modern, trebuie sa-l intelegem pe Ailes.”

“Viitoarea serie limitata se concentreaza in primul rand pe ultimul deceniu in care Ailes a devenit, fara indoiala, liderul de facto al Partidului Republican. Totodata vom vorbi despre evenimentele personale din viata lui Ailes, inclusiv acuzatiile de hartuire sexuala care au dus la sfarsitul domniei lui la Fox News”.

Alaturi de Russell Crowe, in “The Loudest Voice” mai joaca Naomi Watts, Sienna Miller, Seth McFarlane, Simon McBurney, Annabelle Wallis si Aleksa Palladino.

filmnow.ro