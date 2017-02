Rusia: Un tabloid indeamna femeile sa fie mandre de vanataile provocate de bataile barbatilor, deoarece au mai multe sanse sa nasca baieti

Un editorial publicat in tabloidul rusesc Komsomolskaya Pravda afirma ca rusoaicele ar trebui sa fie mandre de bataile pe care le primesc de la sotii lor, deoarece au mai multe sanse sa nasca baieti, scrie Daily Mail.

Editorialul vine dupa ce marti presedintele Vladimir Putin a promulgat o lege care dezincrimineaza violenta domestica.

In acest articol, semnat de scriitorul Yaroslav Korobatov, se arata: “De ani de zile, femeile lovite de sotii lor gaseau consolare in proverbul ipocrit ‘daca te bate, te iubeste’”.

“Insa, un nou studiu stiintific ofera femeilor cu barbati irascibili noi motive sa fie mandre de vanataile lor, in masura in care femeile care sunt batute, au confirmat biologii, au un avantaj pretios – este mai probabil sa nasca baieti”.

Acesta citeaza un controversat studiu publicat de psihologul Satoshi Kanazawain 2005 si intitulat “Barbatii violenti au mai multi fii”.

In fiecare an, circa 14.000 de femei mor in Rusia din cauza batailor primite de la sotii sau de la rudele lor, potrivit unui studiu ONU din 2010.

HotNews