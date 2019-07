Robbie Williams va canta la Untold pe 4 august

Organizatorii Festivalului Untold au anuntat ca Robbie Williams va concerta la evenimentul muzical de la Cluj-Napoca pe data de 4 august, spectacolul sau fiind programat sa inceapa la ora 21:30.

“Robbie Williams, unul dintre cei mai asteptati artisti pentru editia aniversara a festivalului Untold, va urca pe scena principala a festivalului Untold, duminica, 4 august. Artistul britanic pregateste un show special si promite fanilor ca totul va fi dus la suprem. Show-uri speciale vor pregati, in acest an, Armin van Buuren, David Guetta si 3 Are Legend”, se arata intr-un comunicat al organizatorilor.

Artistul britanic este programat sa urce pe scena principala a festivalului la ora 21:30, spectacolul sau avand o durata de cel mult o ora si jumatate.

Trupa britanica Bastille va concerta sambata, 3 august, iar castigatorul emisiunii X Factor James Arthur va urca pe scena principala a festivalului Untold, joi, 1 august. Fanii rapper-ului american Busta Rhymes il pot vedea, vineri, 2 august.

Fanii Untold pot sa consulte incepand de miercuri programul final pe zile al festivalului, dar organizatorii spun ca acesta mai poate suferi modificari.

In line-up-ul festivalului Untold mai urca si Fedde Le Grand, Kungs, The Avener Dj Set si Ummet Ozcan, Smiley, Manuel Riva si Subcarpati & Grup Iza.

Scena Galaxy ii adauga pe Andrew Meller, Anna Tur, Lehar, Mahone, Mathame.

Si scena Alchemy adauga nume noi in line-up: Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & MC Agent, DJ Undoo & DJ Faibo X, Macanache, Parazitii, Satra B.E.N.Z. si multi altii.

Festivalul Untold are loc la Cluj-Napoca intre 1 si 4 august.