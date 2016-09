Regizorul Curtis Hanson, castigator al unui Oscar pentru “L.A. Confidential”, gasit mort in casa sa din California

Regizorul Curtis Hanson, castigator al unui premiu Oscar pentru “L.A. Confidential”, a fost gasit mort, marti, in casa sa din California, a anuntat Departamentul de Politie din Los Angeles, informeaza Reuters. Curtis Hanson avea 71 de ani.

Hanson a fost gasit de catre medici in casa sa din Hollywood Hills, in jurul orei locale 17:00 (00:00 GMT), si declarat mort. O purtatoare de cuvant a politiei a pecizat ca regizorul a murit de cauze naturale.

Hanson s-a retras din activitate in ultimii ani pentru ca suferea de Alzheimer, potrivit Variety.com.

In 1997, Curtis Hanson si Brian Helgeland au castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat dupa romanul cu acelasi nume scris de James Ellroy.

In calitate de producator al filmului, Hanson a impartit nominalizarea pentru cel mai bun film si a fost nominalizat pentru cel mai bun regizor. “L.A. Confidential” i-a adus un Oscar actritei Kim Basinger, pentru rolul principal feminin.

Dupa “L.A. Confidential”, Hanson a regizat comedia “Wonder Boys”, adaptata de Steve Kloves dupa un roman de Michael Chabon, despre un profesor de engleza, jucat de Michael Douglas, care trebuie sa termine de scris o carte in timpul unui festival literar din Pittsburg.

A continuat seria de castiguri cu “8 Mile”, in care a jucat Eminem si care a transpus in fictiune, in linii mari, povestea rapperului si incercarile de a-si face un nume pe scena muzicala in orasul sau natal Detroit.

Printre filmele regizate de Hanson se numara “The Hand That Rocks the Cradle,” “The River Wild” si “In Her Shoes.”

Hanson a fost prim-presedinte al Arhivei de Film si Televiziune UCLA incepand din 1999 si membru in comitetul de guvernatori al Academy of Motion Picture Arts & Sciences din 2001.