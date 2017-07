Regina Elisabeta a luat o decizie istorica: A angajat un asistent personal de culoare

Monarhia britanica se schimba sub ochii nostri, adaptandu-se vremurilor. Regina Elisabeta a II-a a angajat recent o persoana de culoare pe postul de asistent personal. Este vorba despre Major Nana Kofi Twumasi-Ankrah, primul salariat de culoare de la curtea regala britanica.

Nascut in Ghana, Major Nana Kofi Twumasi-Ankrah este un ofiter care a luptat in Afganistan. Acesta va avea unul dintre rolurile cele mai importante de la curte, arata The Independent.

Ca ajutor regal, Major Nana Kofi Twumasi-Ankrah, cunoscut ca “TA”, o va asista pe regina la evenimentele oficiale, fiind prezent si la intampinarea oaspetilor de rang inalt la resedinta regala.

In trecut, cei care ocupau acest post aveau grija de caii regali. In prezent, insa, postul implica o mare vizibilitate, asistentul personal urmand sa fie langa regina mai tot timpul.

Postul devine mai cu seama important acum, dupa ce sotul reginei s-a retras din viata publica.

TA, in varsta de 38 de ani, s-a mutat in Marea Britanie, impreuna cu parintii sai, in 1982. A studiat la Universitatea Regina Maria, in Londra, si la Academia Militara Regala Sandhurst.

TA, care este casatorit, isi va prelua indatoririle la curte pana la sfarsitul anului, mai anunta sursa.

In trecut, Palatul Buckingham a fost acuzat de discriminare rasiala.