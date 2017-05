Regina Elisabeta a II-a, la 91 de ani la volanul Jaguarului ei. Este singura persoana din Marea Britanie care poate conduce fara permis

In ciuda retragerii din viata publica a sotului ei, Reginei Angliei inca ii place sa iasa in lume, ea conducand singura masina la intoarcerea de la biserica, scrie Telegraph.

Elisabeta a II-a, in varsta de 91 de ani, a fost vazuta la volanul Jaguarului ei cand se intorcea de la slujba de duminica de la Royal Chapel of All Saints din Windsor Park.

Ea este cunoscuta pentru faptul ca ii place sa conduca si este vazuta des la volanul masinilor sale pe domeniul Sandrigham de la tara.

Regina a invatat sa conduca in perioada cand a activat ca mecanic in serviciul militar feminin, in timpul Celui De-Al Doilea Razboi Mondial.

Ea este singura persoana din Regatul Unit care are voie sa conduca o masina fara a avea permis.

Desi are multe masini, cel mai frecvent prefera sa conduca Land Roverul sau.

