Reactie emotionanta a lui Tuncay pe Facebook, dupa despartirea de Andreea Marin

Andreea Marin a ajuns la al treilea divorț! Fosta vedetă TV a anunțat, la fel ca al despărțirea de Ștefan Bănică jr., pe Facebook că divorțează de turcul Tuncay Ozturk. După câteva zile de tăcere, Tuncay a făcut prima declarație publică. El a ales să-și exprime sentimentele și opinia față de divorțul de Andreea Marin tot pe Facebook.

”Acum mult timp, o femeie a intrat în cabinetul meu din spitalul din Turcia și mi-a povestit despre problemele ei de sănătate, iar eu o priveam continuu cu admirație. Nici nu pot să îmi aduc aminte la ce mă gândeam în acele momente, dar cert este că a vorbit mult despre durerile pe care le acuza, însă pe formularul ei medical, pe care îl mai am și acum, am scris doar cateva cuvinte. Destinul… Am trăit cei mai extraordinari ani alături de o femeie prețioasă.

Nu m-aș fi gândit vreodată la faptul că cineva ar putea să îmi schimbe viața atât de mult, să aibă un impact incredibil asupra mea și care să mă facă să simt un amalgam de sentimente frumoase și intense. Mereu o să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit acești ani alături de ea. O să-mi fie dor de toate momentele alături de ea.

O femeie care a fost lângă mine indiferent de situație, dar în special în cele mai grele momente ale vieții mele. Atunci când m-am trezit, imediat după operație și eram în cealaltă parte a lumii, ea era singura care mi-a fost aproape. A reușit să aibă grijă de tot, purtând în inimă o iubire caldă, în timp ce eu eram slăbit. De fiecare dată când m-am simțit la pământ și aveam nevoie de o persoană cu care să-mi împărtășesc sentimentele, ea a fost mereu acolo pentru mine. Nu a fost doar soția mea ci și cea mai buna prietenă a mea.

O femeie care emană doar emoții sincere, a cucerit de îndată inimile familiei mele. Au considerat-o pe loc unul dintre membrii familiei mele, o nouă fiică pentru mama și tatăl meu, care de altfel, o să și rămână așa.

Țin minte bine cât de grea a fost relația noastră la început dar cum împreună am reușit să facem totul posibil. Acum înțeleg faptul că orice lucru minunat își are sacrificiul în spate. Au fost zile grele cu multe schimbări în viața mea dar când îmi aduc aminte chiar și de o amintire împreună câtuși de mică, îmi spun că a meritat efortul depus doar ca să fiu cu ea.

Această femeie mi-a schimbat viața atât de mult cu felul ei de a fi, bucuroasă și pasională. Tipic femeilor moldovence, nu-i așa? Trăind viața întodeauna fără limite. M-a învățat o grămadă de lucruri. Pur și simplu mi-am rupt lanțurile din viața mea din momentul în care am fost cu ea. De fiecare dată când îmi ziceam că nu pot face ceva, mereu mă întreba ”de ce nu”? Asadar, ea m-a învățat că există întodeauna o soluție. Și am reușit. În spatele fiecărui succes din viața mea este această femeie minunată. În orice problemă pe care am avut-o și i-am cerut ajutorul, ea lăsa tot ce făcea în momentul acela, uita de ea și mă ajuta pe mine până la capăt. Sacrificii…

Iubirea dintre noi a devenit cu timpul și mai mare și mai puternica. Anii nu au ucis dragostea noastră ci au ajutat să crească tot mai mult. Toate momentele din viața noastră pe care le-am petrecut împreună ne-au unit foarte tare. Dragostea noastră a fost atât de mare încât am trăit totul la intensitate maximă și totodată anumite discuții pe care le-am purtat au fost foarte puternice și rănindu-ne verbal inimile fiecăruia în anumite momente. Cu cât era iubirea mai mare, cu atât cuvintele spuse răneau și mai mult. În ciuda tuturor lucrurilor bune din povestea noastră, acest sfârșit a fost necesar pentru amândoi. Ne pare rău pentru toții oamenii care ne-au susținut atât de mult în toți acești ani, dar vă asigurăm că atât eu, cât și Andreea, am făcut tot posibilul ca această relație să meargă, însă amândoi avem două caractere puternice și a fost greu să ajungem la un numitor comun. Dragostea noastră ne-a dat mereu puterea de a lupta și a merge mai departe și, totodată, aceeași dragoste ne face să punem punct acestei povești.

Andreea este femeia vieții mele și o să aibă un loc special în inima mea deoarece ea este singura femeie pe care o să o iubesc în felul acesta. Și încă o iubesc cu aceeași intensitate și voi fi întodeauna lângă ea, atunci când va avea nevoie de mine.

Rumi:

Este o flacără în inima ta,

Gata să fie aprinsă.

Este un gol în sufletul tău,

Gata să fie umplut.

Andreea a fost femeia care a aprins dragostea în inima mea și mi-a umplut sufletul, dar focul a fost atât de puternic încât nu l-am putut ține sub control și ne-a ars”, a scris acesta pe Facebook.

