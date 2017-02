Protestele inspira alte doua jocuri amuzante: Flappy Dragnea si Teleorpacman

Realitatea din Romania continua sa inspire noi jocuri, semn ca romanul stie ce inseamna sa faca haz de situatie. Astfel, pe langa PSD Invaders, aparut zilele trecute, au mai fost adaptate zilelor pe care le traim inca doua jocuri.

Flappy Dragnea e unul dintre acestea, inspirat de Flappy Bird, aparut in 2013. Jocul presupune sa-l controlezi pe Dragnea din mouse, astfel incat acesta sa poata fura fara sa fie prins – in realitate sa treaca prin deschizatura dintre mai multe tuburi, grupate in pereche, fara a se atinge de acestea.

Cand pierzi – si asta se intampla relativ repede – se aude o melodie devenita viral, pe ritmuri de rock: “Sa va fie rusine!”. Melodia a ajuns in atentia tuturor zilele acestea, fiind o parodie. Poate fi gasita pe YouTube cu numele de “Floricica Dansatoarea – Sa va fie rusine Rock version” si pleaca de la un hit al trupei Rage Against the Machine.

Al doilea joc este adaptat dupa PacMan, lansat la inceputul anilor ’80. In acest caz, personajul Dragnea trebuie miscat prin labirint, ca sa inghita cat mai multe semne de dolari.

In acelasi timp, jucatorul trebuie sa aiba grija ca acesta sa nu fie prins de “monstri”, in acest caz Laura Codruta Kovesi, Klaus Iohannis, Uniunea Europeana si multimea protestatara, reprezentata de o pancarta pe care scrie “Hotii”.

Daca jucatorul reuseste sa-l “colecteze” pe Calin Popescu Tariceanu, considerat “bonus”, atunci mai primeste 100 de puncte.

Cand sunt pierdute cele trei vieti, apare mesajul “ghinion”.

Jocul este descris astfel pe site-ul utopiabalcanica.net/teleorpacman: “Jucausul Teleorpacman a intrat in vistieria statului! Ajuta-l sa manance tot inainte sa-l prinda Codruta, presedintele, ambasadorii sau societatea civila!”.