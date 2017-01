Probleme pentru Angelina Jolie: Mama biologica a Zaharei vrea sa-si cunoasca fiica

Mama biologica a fiicei Angelinei Jolie, Zahara, face eforturi disperate de a-si vedeafata pe care a dat-o spre adoptie cand era mica. Mentewab Dawit Lebiso a fost nevoita sa renunte la fiica sa, rezultata in urma unui viol. Saracia lucie nu i-a permis sa o creasca pe micuta Zahara. Acum insa isi doreste cu disperare sa o vada si sa vorbeasca cu ea, potrivit Daily Mail.

Mentewab Dawit Lebiso sustine ca nu vrea sa isi ia fata inapoi, ci isi doreste macar sa o vada sau sa ii auda vocea. “Vreau sa stie ca sunt in viata si ca imi doresc sa vorbesc cu ea. Nu o vreau inapoi, ci doar sa tin legatura cu ea, sa o pot suna si sa vorbesc cu ea”, spune Mentewab, care traieste in Ethiopia.

Ziaristii de la Daily Mail au cautat-o pe mama Zaharei in tara ei natala, unde au observat ca traieste intr-o saracie lucie. Femeia nu a mai avut alti copii in afara de fiica pe care a adoptat-o Angelina. Aceasta sustine ca vedeta de la Hollywood nu i-a trimis vreun ban, o scrisoare sau vreo fotografie de cand a luat-o pe Zahara, acum in varsta de 12 ani.

“Angelina i-a fost adevarata mama, insa asta nu inseamna ca nu mi-e dor de ea. Ma gandesc la ea tot timpul si as vrea sa ii aud vocea sau sa ii vad chipul. Stiu cand e ziua ei si sunt trista ca nu o pot sarbatori alaturi de ea”, spune Mentewab Dawit Lebiso.

Mentewab ii cere Angelinei, prin intermediul Daily Mail, sa o lase sa isi vada fiica. “Cu totii murim la un moment dat si as vrea ca Zahara sa stie despre mine si despre familia ei din Ethiopia. Acum traieste o viata pe care eu nu as putea sa i-o ofer, dar tot as vrea sa iau legatura cu ea”.

In momentul in care a adoptat-o pe Zahara, Angelina Jolie nu stia ca mama acesteia este in viata. I s-a spus ca ambii parinti ai fetei au murit de SIDA. De abia in 2007 vedeta a aflat de existenta lui Mentewab.

perfecte.ro