Primii artiști anunțați pentru UNTOLD 2020: The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz, Amelie Lens și Charlotte de Witte

UNTOLD a anunțat primii artiști și DJ care vor veni, în 2020, pe cele 10 scene ale festivalului. Printre aceștia se află Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz, Amelie Lens și Charlotte de Witte, pe care spectatorii îi vor vedea pentru prima dată în România.

Primii trei DJ ai lumii, Dimitri Vegas&like Mike, Martin Garrix, David Guetta, revin la Untold alături de The Script, Above And Beyond, Afrojack, Alesso, Dj Snake, Steve Aoki, Lost Frequrencies Live, Paul Kalkbrenner, Tale Of Us, Cirez D, Borgore, Dub Fx, Borgore, Rudimental Dj Și Netsky, transmit organizatorii într-un comunicat. Încă 200 de artiști urmează să fie anunțați.

