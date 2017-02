Premiile OSCAR se vor decerna în această noapte. LISTA COMPLETĂ A NOMINALIZĂRILOR

Aflată anul acesta la cea de-a 89-a ediție, ceremonia de decernare a premiilor Oscar este organizată de Academia Americană de Film, organizație profesională onorifică, alcătuită din peste 6.000 de artiști și tehnicieni din lumea cinematografiei. Premiile Academiei Americane de Film, celebrele Oscaruri, vor recompensa, anul acesta, excelența în cinematografia anului 2016, în cadrul a 24 de categorii, la care se adaugă premiile onorifice, cele pentru realizări deosebite sau alte distincții.

Gazda ediției din acest an va fi comediantul, actorul și prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel. Lui i se va alătura o pleiadă de artiști, printre care cei patru câștigători la categoriile care recompensează cei mai buni actori ai ediției de anul trecut, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance și Alicia Vikander, scrie agerpres.ro. Gala poate fi urmarita duminica noapte, incepand cu ora 02.00, pe Digi24 sau Digi Film.

Lista completă a nominalizărilor Oscar 2017

Cel mai bun film

„Arrival“

„Hacksaw Ridge“

„Hidden Figures“

„Fences“

„Hell or High Water“

„Lion“

„Manchester by the Sea“

„Moonlight“

„La La Land“

Cea mai bună actriţă în rol principal

Isabelle Huppert – „Elle“

Ruth Negga – „Loving“

Natalie Portman – „Jackie“

Emma Stone – „La La Land“

Meryl Streep – „Florence Foster Jenkins“

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Viola Davis – „Fences“

Naomie Harris – „Moonlight“

Nicole Kidman – „Lion“

Octavia Spencer – „Hidden Figures“

Michelle Williams – „Manchester by the Sea“

Cel mai bun actor în rol principal:

Casey Affleck – ”Manchester by the sea”

Andrew Garfield – „Hacksaw Ridge“

Ryan Gosling – „La La Land”

Viggo Mortensen – ”Captain Fantastic”

Denzel Washington – ”Fences”

Cel mai bun actor în rol secundar:

Jeff Bridges, ”Hell or High Water”

Mahershala Ali, ”Moonlight”

Dev Patel, ”Lion”

Michael Shannon, ”Nocturnal Animals”

Cel mai bun regizor

Damien Chazelle –„La La Land“

Mel Gibson – „Hacksaw Ridge“

Barry Jenkins – „Moonlight“

Kenneth Lonergan – „Manchester by the Sea

Denis Villeneuve – „Arrival“

Cel mai bun scenariu original

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the sea

20th century women

Cel mai bun scenariu adaptat

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

CINEMATOGRAPHY

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Cel mai bun film străin

„The Salesman“(Iran)

„Toni Erdmann“ (Germania-România)

„A Man Called Ove“ (Suedia)

„Land of Mine“ (Danemarca)

„Tanna“ (Australia)

Cel mai bun documentar;

„Fire at Sea“

„I Am Not Your Negro“

„Life Animated“

„13“

„O.J.: Made in America“

Cea mai bună imagine

„Arrival“

„La La Land“

„Lion“ „Moonlight“

„Silence“

Cel mai bun film de animaţie:

„Kubo and the Two Strings“

„Moana“

„My Life as a Zucchini“

„The Red Turtle“

„Zootopia“

Cele mai bune efecte vizuale

Rogue One: A Star Wars Story

The Jungle Book

Doctor Strange

Fantastic Beats and Where to Find Them

Arrival

The BFG

Kubo and the Two Strings

A Monster Calls

Live Action short film (Film scurt metraj) :

Ennemis Interieurs – Selim Azzazi

La Femme et le TGV – Timo von Gunten and Giacun Cadun

Silent Nights – Aske Bang și Kim Magnusson

Sing – Kristof Deak și Anna Udvardy

Timecode- Juanjo Gimenez

Favoritul clar este musicalul „La La Land“, care are deja în palmares un număr-record de Globuri de Aur – şapte, iar protagoniştii, actorii Emma Stone şi Ryan Gosling, nu vor lipsi nici de această dată de la categoriile de interpretare. Scris şi regizat de Damien Chazelle, „La La Land“ prezintă povestea Miei (Emma Stone), o actriţă aspirantă, şi a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul. În Los Angeles-ul zilelor noastre, filmul surprinde bucuriile, dar şi dezamăgirile cotidiene a celor doi tineri care încearcă să-şi îndeplinească visele.