Premiile Oscar 2019. Green Book, premiu pentru cel mai bun film. Lista câștigătorilor

Premiile Oscar 2019. Pelicula “Green Book” a câștigat Oscarul la categoria “cel mai bun fim”, în cadrul celei de a 91-a ediţii a galei premiilor Academiei americane de film.

Filmul „Bohemian Rhapsody” a adus cele mai multe statuete -patru, urmat de „Green Book”, „Roma”, „Black Panther” cu câte trei. Olivia Coleman și Rami Malek au fost desemnați cei mai buni actori în rol principal, în timp ce Regina King și Mahershala Ali au fost recompensați cu Oscar pentru cel mai bun rol secundar.

Câștigătorii celei de a 91-a ediții a galei premiilor Academiei americane de film:

Cel mai bun film: Green Book

Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron, Roma

Cea mai bună actriţă: Olivia Colman, The Favourite

Cel mai bun actor: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Regina King, If Beale Street Could Talk

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali, Green Book

Cel mai bun scenariu original: Green Book

Cel mai bun scenariu adaptat: BLACKkKLANSMAN

Cel mai bun film într-o limbă străină: Roma

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Cel mai bun lungetraj documentar: Free Solo

Cea mai bună imagine: Roma

Cel mai bun montaj: Bohemian Rhapsody

Cel mai bun mixaj de sunet: Bohemian Rhapsody

Cel mai bun montaj de sunet: Bohemian Rhapsody

Cele mai bune efecte vizuale: First Man

Machiaj şi coafură: Vice

Cele mai bune costume: Ruth Carter, Black Panther

Cântec original: Shallow, interpretat de Bradley Cooper și Lady Gaga, in filmul „A star is born”

Cea mai bună coloană sonoră: Black Panther

Design de producţie: Black Panther

Cel mai bun scurtmetraj live-action: Skin

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: BAO

Cel mai bun scurtmetraj documentar: Period. End of Sentence