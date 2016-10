Pete Burns, solistul trupei Dead or Alive, a murit la 57 de ani (VIDEO)

Cântăreţul britanic Pete Burns, solistul trupei Dead or Alive, a murit duminică în urma unui infarct la vârsta de 57 de ani, au anunţat, luni, membrii familiei sale, citaţi de Reuters.

Pete Burns, celebru pentru aspectul său androgin, a devenit celebru graţie piesei „You Spin Me Round (Like a Record)” pe care trupa Dead or Alive a lansat-o în 1985, care i-a cimentat statutul de vedetă a scenei britanice punk, electro şi dance-pop, potrivit News.ro.

„A fost un adevărat vizionar, un suflet frumos şi talentat şi ne va lipsi foarte mult nouă, cei care am iubit şi apreciat tot ce era el”, au declarat managerul său, Steve Coy, şi membrii familiei cântăreţului, într-un comunicat comun, publicat pe contul de Twitter al muzicianului. Mesajul nu a precizat localitatea în care a murit Burns.



Trupa Dead or Alive, înfiinţată la Liverpool în 1980, a avut succes cu albumul „Youthquake” din 1985, ce a inclus piese precum „Lover Come Back To Me” şi „Brand New Lover”.

Deşi grupul nu s-a destrămat niciodată în mod oficial, formaţia a cunoscut frecvente schimbări de componenţă, iar ultimul album de studio, „Fragile”, a fost lansat în anul 2000.

Pete Burns, care a recunoscut în public că a suportat mai multe operaţii estetice de-a lungul anilor, a prezentat şi câteva emisiuni de televiziune ale postului VH1. Recent, a participat la reality show-ul „Celebrity Big Brother” în 2006.

Un documentar realizat în acelaşi an a prezentat încercarea lui Burns de a-şi reactiva cariera muzicală.

Single-ul „You Spin Me Round” a fost relansat în 2006 pentru a coincide cu prezenţa lui Pete Burns în emisiunea ”„Celebrity Big Brother” şi, recent, a fost preluat de rapperul Flo Rida şi cântăreaţa Kesha într-un single, „Right Round”, lansat în 2011, care a ajuns pe primul loc în topul american Billboard Hot 100.