Performanta unica pentru Mario Joy, un artist la inceput de drum (VIDEO)

Mario Joy obtine o performanta unica pentru un artist la inceput de drum si anume 26 de saptamani Top10 consecutiv cel mai difuzat artist de la radio in Romania, conform MediaForest.

In septembrie Mario Joy si-a lansat cel mau nou single intitulat “Gold Digger“, ce nu se lasa mai prejos. A ajuns cu usurinta hit in Bulgaria, in prezent fiind locul 7 Shazam si locul 21 airpay, rezultate obtinute intr-un timp record. Piesa a intrat recent in Turcia si Rusia pe radiouri, acestia fiind increzatori intr-un nou “boom”.





Sa reamintim performanta cu piesa “California” la nivel international si anume numarul 1 in tari precum Turcia, Bulgaria, Romania, Rusia, Ucraina si top10 in alte aproape 20 de tari. Peste 1 milion de cautari pe Shazam si peste 60 milioane de vizualizari combinate pe youtube. In tot acest timp a atras atentia celei mai mari case de discuri din lume “Ultra Music”, cu care a si semnat un contract.