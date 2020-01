Ozzy Osbourne a dezvaluit ca sufera de Parkinson

Rockerul britanic Ozzy Osbourne a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu boala Parkinson, informeaza Press Association.

Fostul lider al trupei Black Sabbath si vedeta unui reality-show, cantaretul in varsta de 71 de ani a marturisit la un post de televiziune american, in cadrul emisiunii matinale Good Morning America, ca a fost diagnosticat cu aceasta boala neurodegenerativa dupa ce a suferit o cazatura.

“Am avut ultimul spectacol in Ajunul Anului Nou, la The Forum. Dupa care am cazut destul de rau. A trebuit sa fiu operat in regiunea gatului, iar acest lucru mi-a afectat toti nervii si am descoperit ca am o forma usoara”, a spus artistul.

“Sunt atat de multe tipuri de Parkinson, nu este nici pe departe o condamnare la moarte, dar afecteaza anumiti nervi din corp. Si te simti ca si cum ai avea o zi buna, iarasi o zi buna, dupa care o zi foarte rea”, a spus sotia cantaretului, Sharon, care ii este si manager.

“Iau o multime de medicamente, in special dupa operatie”, a continuat Osbourne.

“Am o amorteala in josul acestui brat de la operatie, picioarele mi se tot racesc. Nu stiu daca e de la Parkinson sau de la altceva, dar asta e problema. Pentru ca au fost afectati nervii atunci cand am facut operatia. Nu mai auzisem de durere pe nerv si e un sentiment ciudat”.

Adresandu-se gazdei emisiunii, Robin Roberts, Sharon a dezvaluit ca vor pleca impreuna in strainatate astfel incat Osbourne sa poata fi tratat:

“Am ajuns la un punct in aceasta tara de la care nu putem merge mai departe, pentru ca am primit toate raspunsurile pe care le puteam primi aici, asa ca in aprilie mergem la un profesor din Elvetia care se ocupa de intarirea sistemului imunitar”.

Ozzy Osbourne a spus ca se simte multumit ca are posibilitatea sa fie consultat de medici din alte tari, adaugand ca i s-a parut dificil sa tina secret adevarul despre afectiunea de care sufera.

“Sa tii ceva in tine pentru o vreme este dificil. Nu te simti niciodata curat, te simti vinovat”.

“Ma simt mai bine acum de cand am marturisit ca am Parkinson. Sper doar ca ei (fanii) sa fie rabdatori si sa ramana langa mine pentru ca am nevoie de ei”, a mai spus artistul.

ziare.com