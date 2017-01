Oscar 2017. Care sunt nominalizările. Prinmul producator roman in cursa pentru Oscar

Astăzi au fost anunţate nominalizările la Oscar. Gala premiilor Academiei americane de Film va avea loc la Los Angeles, in noaptea de 26 spre 27 februarie.

Musicalul romantic “La La Land” a fost nominalizata marti la 14 premii Oscar, a anuntat Academia americana de film.



Pelicula a egalat astfel recordul de 14 nominalizari la Oscar, care pana acum era impartit de “All About Eve” (1950) si “Titanic” (1997).

Filmele “Arrival” si “Moonlight” au primit cate opt nominalizari fiecare.

Totodata, lungmetrajul “Toni Erdmann”, regizat de Maren Ade, o coproductie cu participare romaneasca, se numara printre peliculele care au fost nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film strain.

Astfel, Ada Solomon (foto) devine primul producător din istoria cinematografiei românești care este nominalizat la prestigiosul trofeu oferit de Academia Americană de Film.

„Pentru mine este extraordinar că peste 700.000 de spectatori din Germania, și peste 500.000 de spectatori din Franța au făcut cunoștință prin intermediul acestui film cu o seamă întreagă de actori români cât și cu un personaj cheie al acestei povești: orașul București, o prezență extrem de puternică în film și dintr-o complet altă perspectivă decât cea pe care suntem obișnuiți să o vedem pe marele ecran. Sunt mândră că am fost parte a acestei experiențe și sper că voi mai avea parte de proiecte de asemenea forță”, spune producătorul Ada Solomon.

Lungmetrajul, filmat aproape integral în România, a fost proiectat în premieră mondială în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes 2016 și a fostrecompensat cu Premiul Fipresci.

La categoria ”cel mai bun film străin” au fost nominalizate la premiul Oscar lungmetrajele ”Land of Mine” (Danemarca), ”A Man Called Owe” (Suedia), ”The Salesman” (Iran), ”Tanna” (Australia) şi ”Toni Erdmann” (Germania).

Nominalizările la Oscar:

Best picture (Cel mai bun film):

Arrival

Hacksaw Ride

Hidden Figures

Lion

Moonight

Fences

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the sea

Directing (Cel mai bun regizor):

Arrival – Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge – Mel Gibson

La La Land – Damien Chazelle

Manchester by the Sea – Kenneth Lonergan

Moonlight – Barry Jenkins

Cinematography (Regie Artistică):

Arrival- Bradford Young

La La Land- Linus Sandgren

Lion – Greig Fraser

Moonlight- James Laxton

Silence- Rodrigo Prieto

Actor in a supporting role (Actor în rol secundar):

Magershala Ali – Moonlighrt

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges- Manchester by the Sea

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Nocturnal Animals

Actor in leading role (Actor în rolul principal):

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Andrew Gartfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Viggor Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

Foreign Language Film (Film într-o limbă străină):

Land of Mine – Danemarca

A Man Called Ove- Suedia

The Salesman – Iran

Tanna – Australia

Toni Erdmann – Germania

Original Screenplay (Scenariu original):

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Adapted Screenplay (Scenariu adaptare):

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Actress in a leading role (Actriță în rol principal):

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Actress in a supporting Role (Actriță în rol secundar):

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Hidden Figures

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Animated Feature Film (Film de animație):

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia