“1917” si “Once Upon a Time in Hollywood” au triumfat la gala Globurilor de Aur. Lista completă a câștigătorilor

“Once Upon A Time In Hollywood” a fost, cu trei trofee, marele câștigător al galei Globurilor de Aur 2020, fiind desemnat cea mai bună comedie, în timp ce “1917”, de Sam Mendes, a primit premiul pentru cea mai bună dramă. “Succession”, “Fleabag” şi “Cernobîl” au primit majoritatea premiilor TV, relateaza Mediafax.

Lungmetrajul “Once Upon A Time In Hollywood”, de Quentin Tarantino, primise cinci nominalizări şi a obţinut trei premii Globul de Aur, pentru cea mai bună comedie, cel mai bun scenariu şi cel mai bun rol secundar masculin, atribuit lui Brad Pitt. Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, “A fost odată… la Hollywood/ Once Upon a Time In Hollywood”, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie, este, potrivit cineastului, o odă adusă anilor ’60 hollywoodieni. Filmul a avut premiera mondială la ediția de anul trecut a Festivalului de la Cannes.

Pelicula dedicată Primului Război Mondial “1917”, de Sam Mendes, a primit trofeul pentru cea mai bună dramă, dar şi cel pentru regie. Acţiunea filmului este relativ simplă, în timpul Primului Război Mondial doi tineri soldați englezi primesc o misiune imposibilă. Ei trebuie să livreze un mesaj pe teritoriul inamic, care ar putea salva 1600 de vieți omenești.

Un alt mare favorit al galei, “Joker”, filmul cu subiect întunecat produs de DC Comics, care primise patru nominalizări, a obținut doar premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă, acordat lui Joaquin Phoenix.

Gigantul de streaming Netflix, care a început să producă în urmă cu şase ani conţinuturi originale, conducea în topul nominalizărilor, cu 34, dar nu a reuşit să câştige decât două trofee, cel pentru cea mai bună actriță în rol secundar (Laura Dern, “Marriage Story”) şi cel pentru cea mai bună actriță într-un serial TV dramă (Olivia Colman, “The Crown”).

Filmul “Marriage Story”, de Noah Baumbach, care conducea în topul nominalizărilor, cu șase, a primit un singur Glob de Aur, în timp ce “The Irishman”, de Martin Scorsese, nominalizat în cinci categorii, a plecat acasă cu mâna goală. Nici o a treia producție Netflix, “The Two Popes”, de Fernando Meirelles, care primise patru nominalizări, nu a primit niciun premiu.

Globurile de Aur sunt printre cele mai râvnite premii din cinematografia americană şi sunt un indicator major pentru filmele şi actorii care vor obţine ulterior trofeele Oscar. De altfel, anul trecut, câştigătorii Globurilor de Aur în categoriile dedicate lungmetrajelor au coincis cu cei ai Oscarurilor, exceptând laureaţii trofeului pentru cea mai bună coloană sonoră. Anul acesta, gala Oscar va avea loc pe 10 februarie.

Awkwafina, favorită la premiul pentru cel mai bun rol principal feminin într-o comedie, pentru interpretarea din “The Farewell”, a devenit prima actriţă de origine asiatică ce obţine Globul de Aur în această categorie.

Un alt asiatic considerat favorit a fost Bong Joon-ho, care, pentru comedia neagră sud-coreeană “Parasite”, premiată deja cu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2019, a primit Globul de Aur pentru cel mai bun film străin.

Deși Netflix domina nominalizările şi la producţiile de televiziune, cu 17, marele rival HBO, care avusese 15 selecții, a primit patru mari premii. Astfel, “Cernobyl” a primit premiile pentru cea mai bună miniserie și cel mai bun rol secundar (Stellan Skarsgård), iar “Succession” a primit premiile pentru cel mai bun serial dramă și cel mai bun actor (Brian Cox).

Totodată, coproducția Amazon “Fleabag” a primit două Globuri de Aur, pentru cel mai bun serial de comedie și cea mai bună actriță (Phoebe Waller-Bridge).

The Cecil B. DeMille Award pentru întreaga carieră în cinema i-a fost înmânat anul acesta actorului Tom Hanks. De asemenea, Carol Burnett Award, un premiu care recompensează excelența în televiziune, i-a revenit starului TV Ellen DeGeneres.

Cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur a avut loc duminică noapte, la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, și a fost prezentată de actorul de comedie Ricky Gervais, pentru a cincea oară.

Lista completă a câștigătorilor premiilor Globurile de Aur 2020

Prezentăm mai jos lista completă a câștigătorilor celei de-a 77-a ediții a galei Globurilor de Aur, care a avut loc duminică noapte, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles.