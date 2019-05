Olanda a câştigat concursul Eurovision 2019

Reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, cu piesa “Arcade”, a câştigat finala concursului Eurovision 2019, care a avut loc sâmbătă seară, la Expo Tel Aviv ((International Convention Center), din Israel. Aceasta este pentru prima dată din 1975 când Olanda câştigă concursul Eurovision. Reprezentantul Olandei a obţinut, în urma voturilor publicului şi juriului de specialitate, 492 de puncte.

Podiumul a fost completat de reprezentanţii Italiei, cu 465 de puncte, şi Rusiei, cu 369 de puncte.

În finala de sâmbătă seară, a celei de-a 64-a ediţii Eurovision, au concurat 26 de ţări, dintre care 20 calificate în urma semifinalelor de marţi şi joi. Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia – au fost calificate direct în finală, alături de gazdă, anul acesta, Israel.

Finala de sâmbătă a fost deschisă de Malta (Michela Pace – “Chameleon”), fiind urmată de Albania (Jonida Maliqi – “Ktheju Tokës”), Cehia (L. Malawi – “Friend of a Friend”), Germania (S!sters – “Sister”), Rusia (Serghei Lazarev – “Scream”), Danemarca (Leonora – “Love Is Forever”), San Marino (Serhat – “Say Na Na Na”), Republica Macedonia de Nord (Tamara Todevska – “Proud”), Suedia (John Lundvik – “Too Late for Love”), Slovenia (Victor Crone – “Storm”), Cipru (Tamta – “Replay”), Olanda (Duncan Laurence – “Arcade”), Grecia (Katerine Duska – “Better Love”), Israel (Kobi Marimi – “Home”), Norvegia (KEiiNO – “Spirit in the Sky”), Marea Britanie (Michael Rice – “Bigger Than Us”), Islanda (Hatari – “Hatrið mun sigra”), Estonia (Victor Crone – “Storm”), Belarus (Zena – “Like It”), Azerbaidjan (Chingiz – “Truth”), Franța (Bilal Hassani – “Roi”), Italia (Mahmood – “Soldi”), Serbia (Nevena Božović – “Kruna”), Elveția (Luca Hänni – “She Got Me”), Australia (Kate Miller-Heidke – “Zero Gravity”) și Spania (Miki – “La Venda”).

Rezultatele au fost determinate de voturile unui juriu de experți internaţionali (50%) și cele date de spectatorii din cele 41 de țări care au participat la concursul de anul acesta (50%).

În 2019, sub sloganul “Dare to dream”, concursul Eurovision a avut loc la Tel Aviv, în Israel, după ce precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta acestei ţări, Netta Barzilai, cu piesa “Toy”. Finala a fost, de altfel, deschisă de Netta Barzilai, iar parada steagurilor ţărilor calificate a fost punctată cu minirecitaluri susţinute de aceasta, Dana International, câștigătoarea Eurovision 1998, și de Ilanit, prima reprezentantă a Israelului în celebra competiție muzicală, în 1973. Spectacolul a fost completat de recitaluri susținute de Netta, Dana International, Conchita Wurst (câştigătoarea Eurovision 2014), Måns Zelmerlöw (câştigătorul Eurovision 2015), Gali Atari (câştigătoare Eurovision din partea Israelului, în 1979), precum și Verka Serduchka, un simbol al manifestării muzicale. Dar marea vedetă a fost Madonna, care a susţinut un recital în finala de sâmbătă, cu hitul ei din 1989 “Like A Prayer” şi o piesă în premieră mondială, “Future”, interpretată alături de rapperul american Quavo. Noua piesă este un single de pe viitorul album al Madonnei, “Madame X”, care va fi lansat pe 14 iunie.

Finala a fost prezentată de Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar şi Lucy Ayoub.

Cântăreața Ester Peony, care a reprezentat România, cu piesa “On a Sunday”, la Eurovision 2019, nu s-a calificat în finala de sâmbătă. Aceasta a fost pentru a doua oară consecutiv când România nu s-a calificat în finala Eurovision. Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat și ei calificarea în finală. De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, până în 2017 inclusiv, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepție a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internațional. (Mediafax)