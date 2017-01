O studenta din Franta a castigat Miss Universe

Miss Franta, Iris Mittenaere, 24 de ani, a fost aleasa, luni, Miss Univers in cadrul unui concurs televizat desfasurat la Manila, impunandu-se in finala in fata concurentelor din Haiti si Columbia.

Nascuta la Lille, in nordul Frantei, Mittenaere, in prezent studenta la chirurgie dentara, a fost aleasa Miss Franta in 2016 si Miss Nord-Pas-de-Calais in 2015, relateaza AFP.

Frumoasa satena de 1,72 metri a declarat ca daca va castiga concursul de frumusete, va face campanie pentru promovarea igienei orale, potrivit site-ului Miss Univers, care o descrie pe castigatoare ca o iubitoare “a sporturilor extreme, a calatoriilor si a gatitului de preparate frantuzesti”.

Iris Mittenaere s-a impus in finala in fata lui Raquel Pelissier (25 de ani), reprezentand Haiti, si a columbiencei Andrea Tovar (23 de ani).

In total, 86 de tinere au concurat in cadrul celei de-a 65-a editii a concursului Miss Univers. La editia precedenta, filipineza Pia Alonzo Wurtzbach a primit titlul, dupa o gafa a prezentatorului care o desemnase initial castigatoare pe Miss Columbia.