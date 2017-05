O sculptura de Brancusi s-a vandut la New York cu pretul record de 57,3 de milioane de dolari

O sculptura din bronz a lui Constantin Brancusi a fost vanduta, luni, la New York, de casa de licitatie Christie’s, cu suma de 57,3 milioane de dolari, un record pentru artistul roman.

“Muza adormita”, un cap de femeie de 26 de cm lungime care este culcat pe o parte, a fost turnata in bronz in 1913 dupa un model creat in 1909-1910.

Precedentul record al artistului, de 29,1 milioane de euro (37,2 milioane de dolari la vremea aceea) data din februarie 2009, cu ocazia scoaterii la vanzare a colectiei detinute de Yves Saint-Laurent si Pierre Berge, aminteste AFP.

Lucrarea era insa diferita fiind vorba de o statueta din lemn de stejar intitulata “Madame L.R. (Portrait de madame L.R.) “.

Pretul obtinut, luni, este net superior celui estimat de Christie’s, care era de intre 25 – 35 de milioane de dolari.

Lucrarile lui Brancusi (1876-1957) au devenit foarte rare la o licitatie, astfel incat vanzarea de luni a fost un eveniment.

Ea a marcat debutul saptamanii licitatiilor de primavara de la New York, in cadrul careia au fost propuse opere impresioniste, moderne si contemporane.

In total, 43 de loturi au fost vandute pentru suma de 289 de milioane de dolari.