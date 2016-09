O noua despartire la Hollywood, dupa 11 ani de relatie

La mai putin de o saptamana de la anuntarea divortului dintre Brad Pitt si Angelina Jolie, actorii Naomi Watts si Liev Schreiber au informat, la randul lor, ca se despart.

Actrita australiana in varsta de 47 de ani, de doua ori nominalizata la Oscar, si actorul american de 48 de ani nu erau casatoriti, dar formau un cuplu de 11 ani si au impreuna doi baieti, potrivit AFP.

“In ultimele luni, am ajuns la concluzia ca cel mai bun mod de a merge inainte ca familie este de a ne separa din punct de vedere al cuplului”, au declarat cele doua staruri intr-un comunicat adresat mass-media americane.

Naomi Watts a devenit cunoscuta marelui public prin filmul lui David Lynch “Mulholland Drive” din 2001, inainte de a juca in filmul horror “The Ring”. Ea a jucat, de asemenea, sub conducerea lui Alejandro Inarritu in “21 Grams”, iar apoi in “Birdman” si in “Funny Games” in regia lui Michael Haneke.

Liev Schreiber, nominalizat de trei ori la premiile Golden Globe pentru rolul sau de avocat al celebritatilor in serialul “Ray Donovan” si recompensat pentru performanta sa in saga jurnalistica “Spotlight”, a jucat de asemenea in block-busterul “X-men Origins: Wolverine”.

In ultimele luni, in afara de Angelina Jolie si Brad Pitt, s-au mai despartit Johnny Depp si Amber Heard, Jennifer Garner si Ben Affleck, printre alte cupluri celebre.