Nominalizarile pentru Globurile de Aur 2020. “Marriage Story”, nominalizat la sase categorii

Lungmetrajul “Marriage Story” s-a clasat luni in fruntea topului productiilor care au primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, dupa ce a fost nominalizat la sase categorii, inclusiv la categoria “cel mai bun film dramatic”.

Printre ceilalti favoriti figureaza “The Irishman”, un thriller istoric despre politica si mafie regizat de Martin Scorsese, produs tot de Netflix, dar si cel mai recent lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time… in Hollywood”, care au primit fiecare cinci nominalizari, informeaza AFP si Variety.

Nominalizarile pentru cea ce-a 77-a gala Golden Globes au fost anuntate luni dimineata in Statele Unite (luni dupa-amiaza in Romania, n.r.) de Tim Allen, Dakota Fanning si Susan Kelechi. La eveniment au participat si ambasadorii galei Globurilor de Aur 2020, Dylan si Paris Brosnan, alaturi de presedintele Asociatiei Presei Straine de la Hollywood (HFPA) – Lorenzo Soria – si vicepresedintele executiv al Dick Clark Productions – Barry Adelman.

La categoria “cel mai bun film – drama” au fost nominalizate lungmetrajele “The Irishman”, “Marriage Story”, “1917”, “Joker” si “The Two Popes”.

La categoria “cel mai bun film – comedie/musical” vor concura peliculele “Once Upon a Time in Hollywood”, “Jojo Rabbit”, “Knives Out”, “Rocketman” si “Dolemite Is My Name”.

Lungmetrajele “The Farewell”, “Les Miserables”, “Pain and Glory”, “Parasite” si “Portrait of a Lady on Fire” au fost nominalizate la categoria “cel mai bun film strain”.

La categoria “cel mai bun regizor” vor concura Bong Joon–ho (“Parasite”), Sam Mendes (“1917”), Todd Phillips (“Joker”), Martin Scorsese (“The Irishman”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”).

Cel mai bun actor intr-un film dramatic va fi ales dintre Christian Bale (“Ford vs Ferrari”), Antonio Banderas (“Pain and Glory”), Adam Driver (“Marriage Story”), Joaquin Phoenix (“Joker”) si Jonathan Pryce (“The Two Popes”).

La categoria “cea mai buna actrita intr-un serial – drama” vor concura Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshel”), Renee Zellweger (“Judy”).

Daniel Craig (“Knives Out”), Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Taron Egerton (“Rocketman”) si Eddie Murphy (“Dolemite Is My Name”) au fost nominalizati la categoria “cel mai bun actor intr-un film – comedie/musical”.

La categoria feminina echivalenta – cea mai buna actrita intr-un film – comedie/musical – vor concura Awkwafina (“The Farewell”), Ana de Armas (“Knives Out”), Cate Blanchett (“Where’d You Go, Bernadette”), Beanie Feldstein (“Booksmart”) si Emma Thompson (“Late Night”).

HDPA a anuntat luni si nominalizarile in domeniul productiilor de televiziune.

Astfel, la categoria “cel mai bun serial TV – drama” vor concura “Big Little Lies”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Morning Show”, “Succession”.

Productiile “Barry”, “Fleabag”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “The Politician” au fost nominalizate la categoria “cel mai bun serial TV – comedie/musical”.

Brian Cox (“Succession”), Kit Harington (“Game of Thrones”), Tobias Menzies (“The Crown”), Billy Porter (“Pose”) si Rami Malek (“Mr. Robot”) vor concura la categoria “cel mai bun actor intr-un serial – drama”.

La categoria feminina echivalenta au fost nominalizate actritele Jennifer Aniston (“The Morning Show”), Olivia Colman (“The Crown”), Jodie Comer (“Killing Eve”), Nicole Kidman (“Big Little Lies”) si Reese Witherspoon (“The Morning Show”).

Cel mai bun actor intr-un serial TV – comedie/musical va fi ales dintre Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Bill Hader (“Barry”), Ben Platt (“The Politician”), Paul Rudd (“Living with Yourself”) si Ramy Youssef (“Ramy”).

Christina Applegate (“Dead to Me”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Kirsten Dunst (“On Becoming a God in Central Florida”), Natasha Lyonne (“Russian Doll”) si Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”) au fost nominalizate la categoria “cea mai buna actrita intr-un serial TV – comedie/musical”.

Cea de-a 77-a gala de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 5 ianuarie 2020 la Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Ricky Gervais.