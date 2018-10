New York: Pachet suspect trimis la restaurantul lui Robert de Niro, un critic aspru al presedintelui Trump

Un pachet suspect, similar celor trimise CNN si mai multor politicieni democrati de top, a fost adus la un restaurant din New York, detinut de actorul Robert De Niro, potrivit presei din SUA.

Citand surse din politie, NBC relateaza ca un dispozitiv a sosit, joi dimineata, la Tribeca Grill.

Acesta ar fi cel de-al optulea dispozitiv exploziv trimis unui critic al presedintelui Trump incepand de luni, transmite BBC.

De Niro este un adversar vocal al lui Trump, despre care a spus ca este “un dezastru national”.

Departamentul de Politie din New York a precizat ca restaurantul era gol in momentul in care dispozitivul suspect a sosit.

Seria alertelor cu bomba a inceput luni, cand dispozitive explozive au fost trimise la adrese din New York, Washington DC si in Florida.

Primul a fost gasit in apropierea casei miliardarului George Soros, un donator major al Partidului Democrat.

Alte dispozitive explozive artizanale au fost trimise zilele trecute urmatoarelor persoane, potrivit FBI:

Fostul secretar de stat Hillary Clinton

Fostul presedinte Barack Obama

Fostul director al CIA, John Brennan, care era invitat intr-o emisiune la CNN

Fostul procuror general Eric Holder

Maxine Waters, membra democrata a Congresului