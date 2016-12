New York Film Critics Online: “Moonlight”, cel mai bun film al anului 2016

Lungmetrajul ”Moonlight”, regizat de Barry Jenkins, a fost desemnat cel mai bun film al anului 2016 de reprezentanţii New York Film Critics Online(NYFCO), o prestigioasă asociaţie de critici de film din New York, informează The Hollywood Reporter.

Filmul ”Moonlight”, care a devenit un favorit al criticilor după ce a avut premiera la Toronto 2016, reprezintă o poveste atemporală despre legăturile dintre oameni şi despre procesul de autodescoperire, relatează viaţa unui tânăr de culoare dintr-un cartier rău famat din Miami, din copilărie şi până la o vârstă adultă, pe măsură ce acesta încearcă să îşi găsească un loc în lume, cu ajutorul familiei, prietenilor şi iubirii.

Vedetele din distribuţia peliculei sunt Alex Hibbert, Mahershala Ali, Naomie Harris, Jharrel Jermome, Ashton Sanders, Andre Holland şi Janelle Monae.

Acest lungmetraj a câştigat deja câteva trofee prestigioase în debutul sezonului premiilor cinematografice din America de Nord, fiind desemnat cel mai bun film al anului la gala Gotham Independent Film Awards, la gala L.A. Film Critics Association şi a fost inclus pe lista celor mai bune 10 filme ale anului de prestigiosul American Film Institute.

Filmul ”Moonlight” poate fi considerat preferatul criticilor de la NYFCO, deoarece s-a impus duminică la alte cinci categorii de premii: ”cel mai bun regizor” (Barry Jenkins), ”cel mai bun actor în rol secundar” (Mahershala Ali), ”cel mai bun scenariu” (Barry Jenkins), ”cea mai bună distribuţie” şi ”cea mai bună imagine” (James Laxton).

La categoria ”cel mai bun actor” a fost premiat Casey Affleck pentru rolul interpretat în drama ”Manchester by the Sea”.

Isabelle Huppert continuă seria succeselor sale nord-americane din 2016 şi a fost desemnată ”cea mai bună actriţă” pentru rolul din ”Elle”.

Premiile aferente rolurilor secundare au revenit actorilor Mahershala Ali (”Moonlight”) şi Viola Davis (”Fences”).

Cel mai bun actor debutant a fost desemnat Ruth Negga pentru rolul din ”Loving”, iar cel mai bun regizor debutant a fost desemnat Robert Eggers pentru filmul ”The Witch”.

Producţia ”13th” s-a impus la categoria ”cel mai bun documentar”, lungmetrajul ”The Handmaiden” a triumfat la categoria ”cel mai bun film străin”, iar pelicula ”Kubo and the Two Strings” a fost preferata criticilor de la NYFCO la categoria ”cel mai bun film de animaţie”.

Un alt film preferat de asociaţiile cinematografice nord-americane în acest sezon, musicalul ”La La Land”, s-a impus la o singură categorie – ”cea mai bună coloană sonoră” (Justin Hurwitz).

Criticii de la NYFCO au alcătuit şi Topul 12 al celor mai bune filme ale anului 2016. Filmul ”Toni Erdmann”, o coproducţie cu participare românească, se regăseşte pe această listă prestigioasă alături de producţiile cinematografice ”Arrival”, ”Fences”, ”Free States of Jones”, ”Hell or High Water”, ”I, Daniel Blake”, ”Jackie”, ”La La Land”, ”Loving”, ”Manchester by the Sea”, ”Moonlight” şi ”O.J.: Made in America”.

Gala premiilor decernate de New York Film Critics Online a avut loc duminică seară la Furman Gallery din cadrul Lincoln Center din New York.

New York Film Critics Online nu trebuie să fie confundată cu New York Film Critics Circle (NYFCC), o altă asociaţie de critici de film din New York, care a decis, la începutul lunii decembrie, că musicalul ”La La Land” este cel mai bun film al anului 2016.

digi24.ro