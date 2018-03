Motivul pentru care Gary Oldman a fost la un pas să refuze rolul care i-a adus Oscarul

Gary Oldman, care a câştigat duminică primul premiu Oscar din carieră la categoria ”cel mai bun actor” cu rolul legendarului premier britanic Winston Churchill din filmul “Darkest Hour”, a fost la un pas să refuze acest rol pentru că fusese ”interpretat atât de bine înainte” şi se temea că nu se va ridica la nivelul aşteptărilor, conform BBC.

Pentru Oldman, personajul premierului care a condus Marea Britanie în războiul cu Germania nazistă era intimidant. În acelaşi timp, Oldman a mărturisit că a acceptat până la urmă rolul pentru că a fost atras de ideea de a-l prezenta pe Churchill dintr-o perspectivă diferită, “plină de energie” şi “amuzantă”.

Winston Churchill nu era doar premierul morocănos, obsedat de simţul datoriei şi de a-l înfrunta pe Hitler. “Ne gândim la el ca la un bătrân… care s-a născut prost dispus”, spune Oldman despre imaginea cu care Churchill a intrat în cărţile de istorie, dar pe care el nu a vrut să pună accentul în interpretarea sa.

Cu ocazia unui interviu acordat BBC vineri, pe când era doar favorit la Oscarul pentru cel mai bun rol masculin, la cea de-a doua nominalizare din carieră după cea pentru rolul din “Tinker Tailor Soldier Spy” (2011), Oldman a declarat că “a fost o onoare şi un privilegiu” să interpreteze rolul lui Churchill, în pofida lungilor ore petrecute la machiaj în fiecare zi şi a faptului că a trebuit să se radă pe cap în fiecare dimineaţă.

Până la urmă, faptul că a acceptat acest rol i-a adus lui Oldman un Oscar. El declara, însă, încă dinainte de gală, că personajul premierului i s-a părut “un bun prieten” şi că i-a plăcut să intre în pielea lui.

Gary Oldman a intrat în galeria marilor actori britanici care l-au interpretat de Churchill, printre care se numără Robert Hardy, Albert Finney şi Brian Cox.

“Nu am acceptat imediat. Pentru că (acest rol) a fost interpretat atât de bine înainte… mă întrebam ce aş putea aduce nou”, a mărturisit el. Până la urmă, Oldman a luat decizia carierei şi a acceptat rolul. “Povestea m-a determinat să accept şi, în plus, a fost faptul că în film se pune sub lupă un moment definitoriu pentru istoria noastră şi, implicit, pentru mandatul lui de premier”, a spus Oldman, citat de Agerpres.

Actorul a povestit că l-a descoperit pe adevăratul Churchill când a urmărit înregistrări de arhivă cu acesta în timp ce îşi pregătea rolul. “Uitându-mă la el şi ascultându-l (am descoperit) dinamismul şi energia acestui om”.

“Aveam o idee deja despre cine a fost (Winston Churchill) şi ştiam că actorii care l-au interpretat în diferite perioade ale vieţii sale şi-au lăsat şi ei amprenta asupra personajului. Pentru mine a fost ca o revelaţie să descopăr (un personaj) foarte sprinten, nu chiar aşa de plinuţ pe cât îmi imaginam. Aceasta a fost, pentru mine, cheia pentru a prezenta o latură a lui dinamică, plină de energie şi amuzantă – nu era un tip morocănos. Noi ni-l imaginăm ca pe un tip în vârstă, cu trabuc, care s-a născut prost dispus. Şi cred că era departe de această reprezentare”, a adăugat Gary Oldman.

Oldman a mai explicat că a încercat să şi-l imagineze pe Churchill în copilărie, pentru a intra mai uşor în personaj. “Chiar dacă interpretezi un personaj negativ, tot trebuie să-i identifici o trăsătură de caracter pozitivă. Eu (în cazul lui Churchill) am căutat mereu copilul, pe micul băieţel Winston. A existat la el, din câte am observat, chiar şi când i-am citit discursurile, un soi de vulnerabilitate, o dulceaţă angelică. Putea fi morocănos dacă nu te ridicai la standardele sale şi sunt sigur că avea şi limba ascuţită. Dar avea şi o inimă mare”.

Gary Oldman a câştigat duminică premiul Oscar pentru cel mai bun actor, categorie la care au mai fost nominalizaţi Timothee Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya şi Denzel Washington.