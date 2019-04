Momentul în care Michelle Obama află că arde Notre-Dame. Se afla într-o croazieră pe Sena

Fosta Prima Doamnă a Statelor Unite a fost fotografiată în timp ce afla șocată despre incendiul de la Catedrala Notre-Dame. Michelle Obama și-a pierdut zâmbetul când a văzut imaginile pe telefonul mobil.

Michelle Obama se afla luni într-o croazieră idilică, pe un vaporaș care plutea pe Sena, înconjurată de mai mulți invitați cu care lua masa, când a izbucnit incendiul de la Notre-Dame. Fosta Prima Doamnă a Statelor Unite urcase la bordul vaporașului de la Turnul Eiffel și urma să-și petreacă seara cu o plimbare superbă de-a lungul râului care străbate capitala Franței.

Michelle Obama a fost fotografiată în timp ce zâmbea relaxată, cu un pahar cu vin alb în mână, pe acoperișul vasului de lux, admirând monumentele emblematice ale Parisului. Însă starea ei de spirit s-a schimbat radical în clipa în care au apărut știrile despre incendiul de Notre-Dame.

La un moment dat, Michelle a privit imaginile de la fața locului pe telefonul unuia dintre invitați, iar chipul ei trăda surprinderea și îngrijorarea care au cuprins-o.

Pe măsură de flăcările se extindeau și veștile deveneau tot mai alarmante, grupul era tot mai șocat, iar căpitanul vasului a decis să scurteze croaziera.

Aflată la Paris pentru a-și promova cartea lansată recent, “Becoming”, Michelle Obama a scris ulterior pe Twitter că inima sa este aproape de poporul francez și a postat o imagine în care apărea cu soțul ei, Barack Obama, și cele două fiice în timpul unei vizite la Notre-Dame, aprinzând lumanări în catedrală.

“Nu voi uita niciodată clipa în care am pășit prima oară în Catedrala Notre-Dame. Eram adolescentă și mă aflam într-o excursie la Paris. A fost prima mea călătorie în străinătate și până atunci nu văzusem prea multe în afară de partea din Sudul Americii în care am crescut. Dar semeția catedralei Notre-Dame – istoria, măiestria, spiritualitatea – mi-au tăiat respirația. Sentimentul a fost aproape indescriptibil – un loc care te ridică la o înțelegere superioară a ceea ce suntem și a ceea ce putem fi. De fiecare dată când am vizitat-o de atunci, inclusiv ca Primă Doamnă, am simțit același lucru”, a povestit Michelle Obama. “Așa că fiind în Paris în seara asta, inima mea e alături de poporul Franței. Și știu că Notre-Dame așa cum o știu eu din toți acești ani, așa cum a făcut-o de-a lungul secolelor, ne va inspira din nou”, a adăugat ea.

Mai târziu, Michelle Obama a mărturisit că nu i-a venit să creadă că Notre-Dame arde. “Eram în timpul cursei, iar angajatul de la securitate a venit și ne-a zis <<Notre-Dame a luat foc>>, iar eu m-am gândit: <<Cred că glumești>>”, a povestit fosta Prima Doamnă a Statelor Unite.