Momente de groaza pentru Simona Halep in drum spre Cincinnati

Simona Halep a avut parte de o calatorie cu peripetii de la Toronto la Cincinnati, unde saptamana aceasta ia parte la Western & Southern Open.

Tenismena noastra, cotata cu sansa a doua la castigarea turneului de la Cincinnati, a fost nevoita sa apeleze la un avion privat, numai ca a ajuns la destinatie cu… masina!

“Darren (Cahill, antrenorul ei – n.red.) mi-a spus ca e foarte complicat sa gasim o cursa regulata de la Toronto la Cincinnati, asa ca ar fi bine sa mergem cu un avion privat. Pentru prima oara in viata mea am zis da, hai sa procedam asa. A aranjat totul, am ajuns la avion cu 5 minute inainte sa decoleze si totul era ok”, a povestit Simona pentru All Acces Hour.

Simona s-a speriat insa cand a vazut dimensiunile avionului si, dupa jumatate de ora de zbor, a ales sa continue drumul cu masina.

“Cand am vazut avionul m-am speriat, sa fiu sincera. (Darren – n.red.) Mi-a zis sa fiu calma, ca totul va fi ok. A trebuit insa sa ne oprim la Buffalo, pentru formalitatile vamale, iar acolo am zis ca imi ajung 30 de minute de zbor si ca nu ma mai sui in avion”, a continuat razand sportiva aflata pe locul 2 in ierarhia WTA.

“Asa ca am luat o masina pana aici. Avionul era prea mic si eu sufar de claustrofobie. Simteam ca nu am aer. Eram alba la fata (rade – n.red.). Si incepuse sa-mi fie frig. Ceilalti doi membri ai staff-ului meu au continuat drumul cu avionul, in timp ce eu si Darren am venit cu masina. Saracul Darren. Imi pare rau pentru el (rade – n.red.). Cu masina a fost chiar relaxant, dupa acel avion. Eu am condus doua ore si el restul de patru”, a mai dezvaluit Simona.

“Avionul se misca prea mult, iar eu ma simt mai bine cu picioarele pe pamant” – Simona Halep.

Simona Halep va debuta marti seara la Cincinnati, direct in turul II, impotriva americancei Taylor Townsend.

ziare.com