Miss World 2016 este o tanara de 19 ani din Puerto Rico

Miss Puerto Rico, Stephanie del Valle, in varsta de 19 ani, a castigat duminica titlul de Miss World 2016, in cadrul celei de-a 66-a editii a concursului desfasurat in Statele Unite, informeaza AFP, citata de Agerpres.

Ea a primit coroana de la Mireia Lalaguna, din Spania, care a obtinut acest titlu in 2015.

“Este o onoare si o mare responsabilitate sa reprezint Caraibele”, a declarat Stephanie del Valle.

Miss World 2016 este studenta, vorbeste trei limbi (spaniola, engleza si franceza) si doreste sa lucreze in industria divertismentului.

Stephanie del Valle s-a impus in fata Yaritzei Miguelina Reyes Ramirez, din Republica Dominicana, clasata pe locul al doilea, si a Natashei Mannuela, din Indonezia, care a obtinut locul al treilea.

Miss Kenya si Miss Filipine s-au clasat, de asemenea, printre primele cinci finaliste ale acestei competitii, organizate in 2015 in China.