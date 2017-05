Miranda Kerr s-a casatorit cu miliardarul de 26 de ani Evan Spiegel, fondatorul Snapchat

Modelul australian Miranda Kerr, in varsta de 34 de ani, si logodnicul sau miliardar, Evan Spiegel, de 26 de ani, care a fondat aplicatia de social media Snapchat, s-au casatorit in cadrul unei ceremonii “luxoase si elegante”.

Miranda Kerr si Evan Spiegel s-au casatorit, la aproape la un an de la logodna.

O sursa a declarat pentru revista People: “Pentru o nunta restransa, pregatirile au fost majore. Nunta si receptia sunt intime, dar ‘luxoase si elegante’. Miranda s-a implicat foarte mult. Are un gust desavarsit si a stiut fix ce dorea. E foarte draguta. A fost nespus de fericita ca s-a casatorit cu Evan”.

40 de oaspeti au participat la ceremonie si la receptie.

Miranda si Evan au inceput sa se intalneasca in 2014 si s-au logodit in iulie 2016.

Miranda a fost casatorita anterior cu Orlando Bloom, cu care are si un fiu, Flynn, in varsta de sase ani. Cei doi au fost casatoriti intre 2010-2013.

Miranda a dezvaluit ca cererea in casatorie a lui Evan, anul trecut, a fost o surpriza totala: Ma asteptam? Absolut nu. Mi-a spus: “Miranda, iti zic asta acum, pentru prima si ultima oara voi ingenunchea in fata ta. Eram foarte emotionata.”

Anul trecut, Kerr a vorbit deschis despre cat de fericita este in noua ei relatie.

“Este o persoana, intr-adevar, foarte ingenioasa si foarte autentica si eu chiar apreciez asta la el”, a declarat Miranda despre Evan, la momentul respectiv.

“Si, de asemenea, este foarte inteligent”, a adaugat supermodelul.

Evan Spiegel este un guru al tehnologiei, in varsta de numai 26 de ani, numit de multi ca fiind unul dintre cei mai tineri miliardari din lume, dupa ce a fost co-creator in cadrul proiectului Snapchat.