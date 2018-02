MeToo. Încă un actor dezvăluie că a fost agresat sexual

Actorul Brendan Fraser a mărturisit că a fost agresat sexual de Philip Berk, fostul preşedinte al Asociaţiei presei străine de la Hollywood/ Hollywood Foreign Press Association (HFPA), cea care decernează Globurile de Aur.

Într-un interviu pentru GQ, citat de Variety, actorul cunoscut pentru rolul din filmul “Mumia” spune că Philip Berk, fostul preşedinte al HFPA (Asociaţia presei străine de la Hollywood), l-ar fi agresat sexual în Beverly Hills Hotel în vara lui 2003.

“Mâna lui stângă m-a cuprins de posterior şi cu unul dintre degete m-a pipăit între picioare”, a mărturisit actorul.

Berk a povestit incidentul în memoriile sale “With Signs and Wonders”, dar scria că l-a ciupit de posterior pe Fraser în glumă. Însă potrivit lui Fraser, nu a fost o glumă, fiind copleşit de frică a trebuit să-i îndepărteze mâna lui Berk. “M-am simţit rău. M-am simţit ca un copil. Am simţit ca şi cum aveam o minge în gât. Am crezut că o să plâng”, a zis el. Fraser i-a povestit soţiei despre incident, dar i-a fost teamă să vorbească public despre acest lucru. “Nu am vrut să mă confrunt cu ceea ce simţeam”, a afirmat Brendan Fraser.

Fraser, prin reprezentanţii săi, a cerut din partea HFPA să-i prezinte scuze, pe care Berk pretinde că le-a transmis, adăugând că “Scuzele mele nu sunt o recunoaştere a ceva rău, obişnuita “Dacă am făcut ceva care să-l supere pe domnul Fraser, nu a fost intenţionat şi îmi cer scuze”. Berk, care şi-a luat concediu fără plată timp de şase luni de la HFPA în aprilie 2914, după criticile apărute vizavi de memoriile sale, dar este încă membru, a negat într-un email transmis GQ, spunând: “Versiunea domnului Fraser este o făcătură”.

The Hollywood Foreign Press Association a răspuns printr-un comunicat: “HFPA este împotriva hărţuirii sexuale şi al oricărui comportament descris în acest articol. De-a lungul anilor am continuat să avem o relaţie bună de lucru cu Brendan, care include şi prezentarea nominalizărilor la Globul de Aur, participările la ceremonie şi la conferinţe de presă. Acest raport include acuzaţii de la HFPA nu a ştiut înainte şi vom investiga detaliile cu privire la incident”.

Actorul a spus că incidentul l-a transformat într-un sihastru şi s-a retras din viaţa publică.

Brendan Fraser s-a alăturat mişcării #MeToo, ca urmare a acuzaţiilor de agresiune sexuală pe care le-a adus joi lui Berk.

Scandalul sexual în care este implicat producătorul hollywoodian Harvey Weinstein a generat o campanie online despre hărţuirea sexuală, la care participă milioane de femei pe reţelele de socializare. Femeile care participă la această campanie povestesc despre propriile lor experienţe de hărţuire sexuală şi abuz, prin numeroase mesaje publicate pe Facebook, dar şi pe Twitter, folosind hashtagul ”#MeToo”.

