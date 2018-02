metoo. Goldie Hawn: Experienţa mea le întrece pe toate

Actriţa americană Goldie Hawn a declarat că experienţa sa în ceea ce priveşte hărţuirea sexuală ”le întrece pe toate”, relatează luni Press Association.

În contextul scandalului acuzaţiilor de hărţuire sexuală care a cuprins în special industria divertismentului, actriţa în vârstă de 72 de ani a spus că a trecut prin unele ”experienţe oribile” la începutul carierei sale, pe vremea când lucra ca dansatoare.

”Am trecut prin experienţe oribile când eram o tânără dansatoare în New York City. Adică, le întrec pe toate celelalte. Am avut o mamă foarte puternică, un tată foarte hotărât, am avut multă determinare şi am ştiut cu adevărat cine eram. Şi răspunsul întotdeauna a fost: ‘Nu, n-o să accept niciodată o astfel de slujbă’, a spus ea pentru postul CNBC, citată de Agerpres.

”Multe fete nu o fac. Multe fete nu ştiu ce să facă. E destul de rău. Nu ştiu cum se cheamă acest lucru la care cred că asistăm”, a spus actriţa.

Referindu-se la persoanele acuzate de hărţuire sexuală, Goldie Hawn a declarat că, după părerea sa, este vorba despre ”o dependenţă, nu doar o înclinaţie sau doar o senzaţie ori o nevoie de a face asta”.

”Este vorba despre dependenţă sexuală. De narcisism. Narcisismul este o boală”, a declarat actriţa. ”Cred că are de-a face cu narcisismul, o capacitate de a crede că sunt invincibili şi că pot face cam tot ceea ce vor şi când vor”, a adăugat ea.

Întrebată dacă, după părerea sa, această problemă s-a agravat în ultimii ani în industria divertismentului, Goldie Hawn a răspuns că ”din păcate, hărţuirea sexuală a fost prezentă mereu”.

Întrebată dacă faţă de acest scandal de hărţuire sexuală din industria divertismentului oamenii ar trebui să ia măsuri prin asumarea unor responsabilităţi personale sau prin modificarea normelor ea a declarat că ”acest gen de comportament nu poate fi reglementat”.

Însă, a adăugat ea, ”se poate ridica nivelul de conştientizare” şi, ca urmare, ”oamenii vor putea face astfel alegeri”.

digi24.ro