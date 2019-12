Matthew McConaughey si Woody Harrelson se au ca fratii. Baie in mare impreuna

Matthew McConaughey (50 de ani) si Woody Harrelson (58 de ani) s-au reunit pentru… o baie in mare, la 20 de ani de cand au lucrat prima oara impreuna. Iar imaginea in care cei doi se tin de gat a ajuns viral.

Starul din “The Dallas Buyers Club” si-a facut cont de Instagram luna trecuta, de ziua lui, si spune ca pana acum este multumit de ce se intampla.

Matthew si Woody sunt prieteni de multa vreme si au jucat impreuna in cateva filme.

Cei doi au aparut in 1999, in comedia satira EDtv.

Un deceniu mai tarziu, in 2008, au jucat in Surfer, Dude.

Debutul duoului in televiziune a venit in 2014, cand au jucat impreuna in serialul True Detective.

McConaughey si Harrelson merg chiar si intr-un ”turneu al prieteniei” in fiecare an, cu Bono si Chris Rock. Li s-au alaturat la un moment dat Sacha Baron Cohen si Lars Ulrich de la Metallica.

