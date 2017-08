Mark Wahlberg si Emma Stone, cel mai bine plătiti actori din lume

Mark Wahlberg conduce în topul celor mai bine plătiți actori din lume, realizat anual de revista Forbes, clasament care a evidențiat o imensă disparitate între veniturile obținute de vedetele masculine și cele feminine, informează Agerpres.

Mark Wahlberg, în vârstă de 46 de ani, a câștigat 68 de milioane de dolari în perioada 1 iunie 2016-1 iunie 2017 datorită rolurilor interpretate în filmele ‘Daddy’s Home 2′ și ‘Transformers: The Last Knight’, conform clasamentului Forbes publicat marți.

Fostul rapper american devenit actor l-a detronat pe liderul din 2016 al clasamentului celor mai bine plătiți actori din lume, Dwayne Johnson, cunoscut sub numele “The Rock”, care se situează în acest an pe locul al doilea, cu câștiguri obținute în ultimul an estimate la 65 de milioane de dolari.

Lista Forbes evidențiază încă o dată diferența de remunerare între femei și bărbați. Săptămâna trecută, publicația americană a declarat-o pe Emma Stone, care a câștigat un Oscar pentru rolul din ‘La La Land’, drept cea mai bine plătită actriță, cu venituri obținute în ultimul an estimate la 26 milioane de dolari.

Potrivit Forbes, veniturile cumulate ale actorilor din Top 10, obținute în ultimele 12 luni, se ridică la 488,5 milioane de dolari, de aproape trei ori mai mult decât cele 172,5 milioane de dolari cât totalizează veniturile din ultimul an ale primelor zece cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood.

Forbes pune această disparitate pe seama prevalenței producțiilor cu supereroi și a filmelor de acțiune care au adus încasări mari la box office pentru studiourile de la Hollywood și care au în rolurile principale bărbați.

În vârstă de 28 de ani, Emma Stone a obținut venituri de 26 de milioane de dolari în ultimele 12 luni, au precizat editorii revistei Forbes. Pe locul al doilea în topul din acest an al celor mai bine plătite actrițe se află Jennifer Aniston, în vârstă de 48 de ani, cu venituri de 25,5 milioane de dolari. Jennifer Lawrence, în vârstă de 27 de ani, care a ocupat doi ani consecutivi primul loc în topul Forbes, a coborât pe poziția a treia, cu venituri de 24 de milioane de dolari.

Top 10 al celor mai bine plătiți actori din lume este completat de Vin Diesel (54,5 milioane de dolari), Adam Sandler (50,5 milioane de dolari), Jackie Chan (49 milioane de dolari), Robert Downey Jr. (48 milioane de dolari), Tom Cruise (43 milioane de dolari) și de trei vedete de la Bollywood — Shah Rukh Khan (38 milioane de dolari), Salman Khan (37 milioane dolari) și Akshay Kumar (35,5 milioane de dolari).

Forbes estimează anual câștigurile obținute în urma aparițiilor pe marele și micul ecran, dar și din reclame, înainte de deducerea taxelor și impozitelor, pe baza datelor transmise de compania Nielsen și a interviurilor și discuțiilor purtate cu agenți și manageri din industria cinematografică.