Mario Joy si-a lansat oficial primul album, intitulat “This is me”

Ecoul format in urma hitului “California” inca rasuna si acum, dupa un an de zile de la lansare, iar cu venirea verii se incapataneaza sa cucereasca noi teritorii. Cu o expunere de invidiat in fata a zeci de milioane de oameni, Mario Joy, manageriat de Agentia JHaps Records, condusa de suceveanul Ionut Bejinariu, nu se opreste si lanseaza primul album din cariera intitulat “This is me”.

Albumul contine 11 piese, noua originale si doua remixuri dintre care nu poate lipsi hitul “California”.

Primul extras pe single se intituleaza “I miss you” si in perioada urmatoare Mario Joy va lansa si videoclipul oficial.



Toate celelalte piese au fost lansate fiecare cu cate un lyric video si le gasiti AICI.