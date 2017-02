In luna aprilie Mario Joy îşi va lansa primul album intitulat “This is me”, piesa “Bad habit” fiind un extras pe single al acestuia.

Mario Joy lansează astăzi cel mai nou single intitulat “Bad Habit (Badonkadonk)” ce vine la pachet cu un video foarte dinamic pe măsura energiei piesei. Artistul a anunţat ca îl va lansa în ziua în care va depaşi 1 milion de followers pe Shazam şi s-a ţinut de cuvant.

Piesa “California” i-a adus în anul 2016 locul 3 în topul audienţelor radio/tv din România, locul 1 la radiouri din peste 20 de ţări precum Rusia, Turcia, Bulgaria şi multe altele din Europa de Sud-Est, zeci de milioane de vizualizări pe Youtube, un contract cu Ultra Records/ Sony Music şi lista continuă.

Mario Joy nr-a declarat ca “Bad habit este o piesă plină de energie care cu siguranţă te face sa dai din cap. Are un vibe pozitiv, te îndeamnă la dans, iar videoclipul consider că se potriveşte foarte bine cu atmosfera piesei. Just play it!!! “

In luna aprilie Mario Joy îşi va lansa primul album intitulat “This is me”, piesa “Bad habit” fiind un extras pe single al acestuia.