Madonna mai adopta doi copii din Malawi

Cantareata americana Madonna a primit permisiunea de a mai adopta doi copii din Malawi, tara de unde a infiat deja o fetita si un baiat.

Mama a patru copii, doi biologici si doi adoptati, Madonna isi va mari astfel familia, in urma deciziei de marti a Tribunalului Superior din Malawi, anunta BBC.

Cei doi copii adoptati deja de Madonna din Malawi sunt David, infiat in 2006, si Mercy, in 2009.

In urma cu doua saptamani, desi presa straina scria ca artista a facut cerere pentru a infia doi copii, Madonna a negat informatiile, spunand ca se afla in aceasta tara intr-o vizita, pentru mai multe actiuni caritabile.

Madonna a deschis, in 2006, o fundatie caritabila in Malawi, acelasi an in care l-a adoptat pe David. In afara de cei doi copii infiati, cantareata mai are o fata si un baiat: Lourdes si Rocco.