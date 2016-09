Madonna a pozat goală ca să îşi îndemne fanii să voteze cu Hillary Clinton

Madonna (58 de ani) ia exemplul lui Katy Perry. Dupa ce aceasta din urma a anuntat ca va merge goala la alegeri pentru a vota cu Hillary Clinton, reginei muzicii pop i s-a parut o idee fantastica si, din dorinta de a atrage si mai multi fani, a pozat deja dezbracata pe Internet.

Madonna a publicat pe contul sau de Instagram o imagine in care isi afiseaza doar o parte din chip si sanii goi, indemnandu-si fanii sa voteze cu Hillary Clinton daca vor un viitor mai bun pentru Statele Unite si lasand de inteles ca vor mai urma si alte poze nud daca Hillary va iesi presedinte, informeaza Daily Mail, conform click.ro.

„Eu si Katy Perry votam goale! Votati pentru Hillary Clinton, este vea mai buna alegere pe care o avem! Seria de poze nud #1”, a adaugat Madonna in descrierea fotografiei. Imaginea a strans peste 12.000 de aprecieri in mai putin de 45 de minute. De asemenea, ea a mai publicat o poza in care apare alaturi de Hillary la editia din 2015 a Brit Awards, stand intr-o ipostaza provocatoare in spatele femeii politician.