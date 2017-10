Lucruri nestiute din viata Simonei Halep: Cine ar vrea să-i cânte la nuntă si cum s-a imbracat la prima intalnire

Simona Halep a trecut peste emoțiile primului loc în clasamentul WTA și a acordat un interviu în care a vorbit despre lucrurile inedite din viața ei.

Satisfacţia de a urca pe locul 1 mondial a fost cu atât mai mare cu cât această performanţă a venit după o săptămână în care a reuşit în sfârşit să o învingă pe Maria Sharapova. Rusoaica a câştigat precedentele şapte dueluri directe. ”Chiar dacă am fost de vreo trei ori foarte aproape de a deveni numărul 1 mondial, parcă tot nu-mi venea să cred. Dar sâmbătă pe teren, când am strâns în braţe acel număr 1, atunci chiar am simţit că sunt numărul 1 mondial. Nu prea am reușit să dorm după acea zi (râde). De asta nici n-am făcut treabă în finală, dar e normal şi mi-am acceptat această stare”, a declarat Simona Halep pentru Virgin Radio. Tot pentru aceeași sursă, Halep a dat mai multe detalii legate de viața ei, precum ar fi rețelele de socializare pe care este activă, serialele pe care le urmărește sau pe cine ar chema la nunta ei.

”Când mă trezesc nu mă uit pe Facebook, ci pe Instagram. Am şi Facebook, dar nu-l folosesc mai deloc. Twitter n-am pe telefon. Instagram folosesc. Chiar postez des. Şi am un joc, se numeşte Fix. E interesant, dar numai când mă plictisesc. Atunci când sunt în aeroport.

Nu urmăresc YouTube și nici nu mă uit la seriale. Urmăresc doar un serial turcesc, care mă deconectează, mă scoate din ale mele şi îmi place să mă uit. Dar nu sunt la zi cu ele. Mă uit când am timp. Se numeşte „Mireasă din Istanbul“, dar nu e la telvizor.

La nunta mea l-aș chema să cânte pe Andrea Bocelli. L-am întâlnit recent. Am făcut o poză cu el şi chiar am fost emoţionată. Nicodată n-am fost aşa de emoţionată întâlnind pe cineva.

Înainte nu mă hotăram cu ce să mă îmbrac, dar am progresat foarte mult. Aveam cam 45 de minute. Când puneam ceva pe mine, voiam altceva. Acum doar mă gândesc şi mă îmbrac direct. La prima întâlnire am purtat pantaloni. N-am fost niciodată în fustă la o întâlnire. Dansez foarte mult, dar la petreceri private. În club, dacă merg, nu dansez foarte mult”, a spus Halep pentru Virgin Radio.

digisport.ro