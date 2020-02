Lista câştigătorilor premiilor Oscar 2020 ar fi fost deja publicată pe Twitter

Decernarea premiilor Oscar are loc în acest weekend, şi cel puţin pentru un moment, cea mai importantă noapte de la Hollywood a fost ruinată de o gafă majoră. Academia de film ar fi publicat pe contul oficial de Twitter întreaga listă de câştigători, scrie movieweb.com, citat de Mediafax.

Incidentul a devenit şi mai suspect după ce postarea a fost ştearsă rapid. Totuşi, se pare că există o explicaţie.

Postarea de pe Twitter avea legătură cu o nouă opţiune destinată utilizatorilor care doresc să ghicească cine ar putea câştiga un Oscar în acest weekend.

Cu toate acestea, organizaţia americană ar fi publicat o listă cu propriile ”previziuni”, fapt care i-a făcut pe mulţi să creadă că fericiţii câştigători au fost anunţaţi mai devreme. Academia de film a explicat ce s-a întâmplat, printr-un mesaj postat ulterior pe Twitter.

Lista, apărută cu numele „Oscars Predictions Experience” a stârnit o dezbatere aprinsă pe Twitter, înainte ca Academia să intervină şi să explice, de fapt, ce s-a întâmplat. „I-am invitat pe fanii de pe Twitter să-şi împărtăşească predicţiile pentru Oscar. Mulţi dintre voi au făcut deja acest lucru! O mică eroare a făcut în aşa fel încât predicţiile voastre au apărut pe contul nostru. Eroarea a fost între timp remediată. Vom dezvălui alegerile noastre duminică”, a scris organizaţia, potrivit movieweb.com.

Potrivit listei apărute pe Twitter, Joaquin Phoenix ar fi apărut căştigător la categoria Best Actor, pentru rolul său din „The Joker”, Renee Zellweger ar fi primit premiul pentru Best Actress, Laura Dern pentru Best Supporting Actress in Marriage Story, iar Brad Pitt premiel pentru Best Supporting Actor, pentru rolul jucat în „Once Upon a Time in Hollywood”.

Predicţiile nu sunt complet nefondate însă, acestea fiind în mare parte şi cele împărtăşite de mulţi analişti de la Hollywood. Totuşi, nu putem decât să aşteptăm şi să vedem cine vor fi „adevăraţii” câştigători, duminică, 9 februarie, începând cu ora 03.00 (ora României). (Mediafax)