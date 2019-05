Libertatea: Teo, ofertată de Adrian Sârbu pentru o televiziune online, și-a anunțat șefii din Kanal D că pleacă, apoi s-a răzgândit

Teo Trandafir a fost la un pas de a-și relua colaborarea cu fostul patron de la PRO TV. Îndrăgita prezentatoare, acum la Kanal D, și Adrian Sârbu stabiliseră detaliile noului proiect pe care el îl va lansa și ea urma să-l preia, însă vedeta s-a răzgândit pe ultima sută de metri și s-a retras de la masa negocierilor.

Între ea și Sârbu s-a creat o relație specială de atunci, ea numindu-l pe omul de afaceri mentorul său. Deși a părăsit postul de televiziune în 2006 și ”trădarea” ei nu a picat bine, Adrian Sârbu a trecut peste acest lucru de dragul prieteniei dintre ei. Mai mult, când Teo Trandafir a avut grave probleme de sănătate, afaceristul i-a fost atât sprijin moral, cât și material. El a fost cel care a salvat-o, practic, pe Teo, care suferea de pancreatită acută, asigurându-i transportul cu un avion particular la un spital din Viena și acoperind cheltuielile legate de spitalizate și de intervențiile chirurgicale suferite acolo.

Potrivit unor surse din Kanal D, citate de libertatea.ro, televiziunea la care e acum Teo, ca prezentatoare la ”Teo Show” și ”Vrei să fii milionar?”, vedeta a fost la un pas de a lucra din nou cu Adrian Sârbu. Afaceristul ar intenționa să-și deschidă o televiziune online și în acest scop ar fi luat legătura cu Teo Trandafir, proiectul a fost pe placul lui Teo, care a fost pe punctul de a părăsi trustul Dogan Media pentru a-i fi alături.

„Teo s-a răzgândit și nu mai pleacă. A pus în balanță avantajele pe care le are aici. Drept dovadă, a semnat din nou cu Kanal D și bine a făcut. Are audiențe bune”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană din postul de televiziune deținut de turci. Avantajele despre care vorbea sursa sunt, desigur, de natură financiară.

După ce Teo le-a spus șefilor că vrea să plece, ei au venit cu o contraofertă care a bătut-o pe cea a lui Sârbu, crescând veniturile lunare ale prezentatoarei cu mai multe mii de euro.

