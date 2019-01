Libertatea: Copilul infiat de Viorica Dancila. Victor mai are sapte frati

În ianuarie 1990, profesoara de tehnologie de 26 de ani din Videle Viorica Dăncilă înfiază al optulea copil al Floarei Trocan și al lui Tudor Malancu. Băiatul este născut chiar în ianuarie, prima lună a României libere de comunism. „Eu am vrut să-l las în spital, că nu mai puteam să-l îngrijesc și pe el! Cred și acum că am făcut bine și am văzut și eu la televizor că doamna l-a îngrijit bine”, spune Floarea Trocan, mama naturală a lui Victor Dăncilă.

Băiatul de 29 de ani știe că a fost adoptat. Documentarea din Butești și de la Videle și mărturiile obținute atât din familia Dăncilă, cât și din cea a mamei naturale au oferit confirmarea că Victor a aflat de mai multă vreme unde s-a născut și cine îi sunt frații și surorile. Mama și frații l-au revăzut pe Victor în imaginile recente de la Ateneul Român, când băiatul prim-ministrului a stat în loja oficială la evenimentul preluării de către România a Președinției Consiliului UE. „L-am căutat pe Victor la școală, să vorbim ca frații. I-am scris și pe Facebook, dar el mi-a zis că nu vrea să ne vedem”, povestește Cristina, 36 de ani, una dintre surorile mai mari.

Intregul reportaji si foto, AICI