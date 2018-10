Lady Gaga s-a logodit

Cântăreața în vârstă de 32 de ani a confirmat că s-a logodit cu iubitul ei, Christian Carino (49 de ani).

Lady Gaga a confirmat informația la gala Women in Hollywood Awards, organizată de revista Elle în Beverly Hills. Vedeta din “A Star Is Born” are o relație de mai bine de un an cu Christian Carino și poartă de mai multe luni un inel cu diamante, iar zvonurile despre logodnă au apărut încă din noiembrie anul trecut.

Lady Gaga a mai fost logodită cu actorul Taylor Kinney, cunoscut pentru rolul din “Chicago Fire”.

În discursul rostit, Lady Gaga i-a mulțumit “logodnicului Christian”, care era prezent în sală și a pozat cu ea la acest eveniment. A fost un speech dificil pentru cântăreața americană, notează Daily Mail. Introdusă pe scenă de Jennifer Lopez, Gaga a fost copleșită de emoții când a început să se adreseze publicului.

Ea a explicat de ce e ales să se îmbrace într-un costum larg, în loc să poarte o rochie la un eveniment dedicat femeilor.

“Acesta este un costum larg de bărbați creat pentru o femeie. Nu o rochie. Și atunci am început să plâng. În acest costum mă simt eu însumi. În acest costum îmi simt adevărata persoană până în adâncul sufletului. Și mi-e clar ce vreau să vă spun astăzi”, a precizat vedeta.

“Ca supraviețuitoare a abuzului sexual comis de cineva din industria divertismentului, ca femeie care nu e suficient de curajoasă încât să-i rostească numele, ca femeie care trăiește cu dureri cronice, ca femeie condiționată de la o vârstă fragedă să asculte de bărbații din jurul ei, am decis azi că vreau să-mi recapăt puterile.

Astăzi eu port pantalonii”, a spus Lady Gaga.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, cunoscută cu numele de scenă Lady Gaga, s-a născut pe 28 martie 1986.

Şi-a început cariera muzicală în 2001, iar până în prezent a lansat cinci albume de studio. Artista, care a susţinut un concert la Bucureşti în 2012, a fost recompensată cu şase premii Grammy și candidează cu șanse mari la un premiu Oscar după prestația foarte apreciată de critici din producția regizată de Bradley Cooper, “A Star is Born”.

eva.ro