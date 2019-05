La trei saptamani de la infarct, Iker Casillas trece prin alt cosmar: sotia lui are canncer

Iker Casillas are parte doar de probleme grave în ultima perioadă. Portarul spaniol a suferit un infarct miocardic la începutul lunii mai. Recent a mai primit o lovitură: soția sa, Sara Cabonero, a fost diagnosticată cu cancer ovarian.

Sara Carbonero a anunțat cumplita veste pe o rețea de socializare. “Când încă nu ne-am revenit după un şoc, viaţa ne-a surprins din nou. De data aceasta eu am fost cea vizată de acest cuvânt, format din şase litere, pe care cu greu pot să îl scriu. În urmă cu câteva zile, în timpul unui control de rutină, medicii mi-au depistat o tumoare malignă şi am fost operată. Totul este bine şi din fericire am descoperit-o din timp, dar mai am câteva luni de bătălie în care trebuie să urmez tratamentul”, a scris cunoscuta ziaristă spaniolă.

Iker Casillas, care a împlinit 38 de ani acum două zile, este în convalescență după infarctul suferit la un antrenament al echipei sale, FC Porto. Fostul internațional iberic a dezmințit că se va retrage din activitatea de jucător. “Va veni o zi în care mă voi retrage. Lăsaţi-mă să anunţ această veste când va veni momentul. Acum, linişte!”, a postat Casillas, pe contul personal de Twitter. Fostul portar de legendă al celor de la Real Madrid a adăugat că a fost consultat de cardiologul său, Filipe Macedo, medic la spitalul CUF din Porto. “Totul merge foarte bine. Este o veste mare pe care voiam să v-o împărtăşesc”, a mai spus Casillas.

