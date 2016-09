Klaus Iohannis a urcat pe Vârful Negoiu

Preşedintele Klaus Iohannis a apărut într-o fotografie postată pe Facebook de un tânăr, pe Vârful Negoiu, alături de alţi montaniarzi.

Klaus Iohannis zâmbeşte în mijlocul grupului de tineri care s-au căţărat pe Vârful Negoiu (2.535 metri). Preşedintele este îmbrăcat în pantaloni scurţi.

Nicolae Pop, cel care a postat fotografia, a lăsat şi un scurt comentariu: “Am urcat pe munte cu acest grup de tineri. The President was with us” (Preşedintele a fost cu noi – n.r.).

În luna august, preşedintele Iohannis a fost tot la munte, la Bâlea Lac, pe Transfăgărăşan.

“Drumețiile montane rămân o pasiune pentru mine, așa că am urcat din nou pe munte. Vă spun cu toată sinceritatea: avem probabil cele mai spectaculoase peisaje din Europa. Merită să le descoperiți!”, a scris atunci Klaus Iohannis pe Facebook.

Președintele și-a pus bocancii în picioare, rucsacul în spinare și a plecat într-o drumeție de week-end.