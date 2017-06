Katie Holmes va fi studentă la Universitatea Harvard

Actriţa Katie Holmes va urma programul de business în domeniile divertisment, media şi sport al Universităţii Harvard, care învaţă studenţii să lanseze şi să administreze produse creative şi portofolii, să gestioneze talente şi să dezvolte strategii, informează contactmusic.com.

Katie Holmes va urma cursurile ca reprezentant al companiei Noelle Productions Inc, notează News.ro.

Actriţa a publicat pe Instagram o fotografie cu locul ei în sală, menţionând-o pe profesoara Anita Elberse. ”Sunt atât de recunoscătoare şi entuziasmată să fiu la HarvardHBS alături de atâtea persoane extraordinare”, a scris Katie Holmes.

La curs mai participă personalităţi precum fotbalistul Gerard Piqué, jucătorul de baschet C. J. McCollum, fostul fotbalist Rashean Mathis şi jucătorul irlandez de rugby Jamie Heaslip.

Şcoala de Business a Univesităţii Harvard a publicat o fotografie cu cele cinci personalităţi pe Instagram, alături de mesajul: ”Astăzi, Harvard Business School Executive Education le urează bun venit în campus participanţilor la programul de afaceri în domeniile Divertisment, Media şi Sport. În acest an, Katie Holmes, Gerard Piqué, C.J. McCollum, Rashean Mathis şi Jamie Heaslip îşi împărtăşesc perspectivele cu directori din domeniul divertisment şi sport din întreaga lume”.

Între alţi studenţi celebri ai şcolii se numără LL Cool J, Tyra Banks şi Channing Tatum.

Recent, Katie Holmes a recunoscut că îşi doreşte ca la un moment dat să renunţe la actorie pentru a se concentra pe regie.

”Această activitate este atât de instabilă şi nu ştii niciodată cu adevărat unde te vei afla. Pentru moment, îmi fac plăcere actoria şi regia. De la un moment dat mă voi concentra doar pe regie”, a spus actriţa.

Născută pe 18 decembrie 1978, Katie Holmes s-a făcut remarcată în urma rolului secundar din ”Wonder Boys” (2000), de Curtis Hanson. A jucat în peste 30 de filme artistice şi de televiziune, între care se află serialele de televiziune ”Dawson’s Creek” (1998 – 2003), ”Eli Stone” (2008) şi ”How I Met Your Mother” (2011 – 2013). Cel mai nou proiect cinematografic care o are drept protagonistă este ”A Happening of Monumental Proportions”, de Judy Greer. A fost căsătorită cu actorul Tom Cruise în perioada 2006 – 2012 şi au împreună o fiică, Suri.