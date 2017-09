Jon Snow se insoara in viata reala cu o colega din Game of Thrones

Kit Harington si Rose Leslie, actori care au format un cuplu in popularul serial “Game of Thrones”, au anuntat ca se casatoresc.

Dupa o relatie care dureaza de cinci ani, cei doi actori si-au anuntat logodna printr-un comunicat laconic, ce apare la rubrica “viitoare casatorii” din Times, fara sa precizeze insa nici ora, nici locul unde va avea loc ceremonia, relateaza EFE.

Kit Harington, britanic, si Rose Leslie, scotianca, s-au cunoscut la filmarile celebrului serial in 2012, cand interpretau personajele Jon Snow si Ygritte.

Leslie, al carei personaj moare in sezonul patru in bratele lui Jon Snow, a parasit serialul, insa Harington a devenit unul din personajele cele mai importante, care apare in toate cele sapte sezoane ale productiei de televiziune.

Cei doi au aparut pentru prima oara ca un cuplu la decernarea premiilor Olivier pentru teatru, anul trecut, la Londra.

Tot anul trecut, actorul a marturisit ca s-a indragostit de Rose in timp ce filmau in Islanda, datorita atmosferei “magice” creata de aurorele boreale, noteaza mass-media britanice.