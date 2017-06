Actorul american Jim Carrey va fi judecat pentru uciderea din culpa a fostei sale iubite, Cathriona White, care s-a sinucis in 2015 in urma unei supradoze de medicamente.

Instanta din SUA a dat curs celor doua plangeri pentru ucidere din culpa deschise impotriva lui Carrey.

Cathriona White, make-up artist din Irlanda, a fost gasita moarta in septembrie 2015. Conform medicilor legisti, femeia in varsta de 30 de ani a murit in urma unei surpadoze de medicamente, decesul acesteia fiind catalogat drept sinucidere, aminteste The Independent.

Mama lui White, Brigid Sweetman, si fostul sot al Cathrionei, Mark Burton, l-au dat in judecata pe actorul in varsta de 55 de ani, sustinand ca Jim Carrey i-a furnizat medicamentele prietenei sale si ca din cauza sa a comis supradoza.

Sweetman il acuza pe Carrey ca i-a dat fiicei sale mai multe boli cu transmitere sexuale si ca a presat-o sa pastreze tacerea.

Documentele judiciare sustin ca atunci cand White i-a cerut explicatii actorului in legatura cu bolile de care el suferea, comediantul a intrerupt imediat legatura cu aceasta, aratand un dispret total fata de starea ei emotionala. Carrey si avocatul sau au negat febril aceste acuzatii, numindu-le “revendicari false si patetice”.

Cathriona White a fost gasita moarta in casa sau din Los Angeles in septembrie 2015.

ziare.com