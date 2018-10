Jennifer Garner l-a inlocuit pe Ben Affleck

Desi petrece foarte mult timp cu tatal copiilor sai, Ben Affleck, cu care a ramas in relatii bune dupa divort, Jennifer Garner isi vede, in continuare, de viata sa.

Fosta sotie a actorului a hotarat sa dea o noua sansa iubirii. Potrivit UsWeekly, Jennifer se intalneste cu afaceristul John Miller de sase luni. Vestea vine la doar doua saptamani dupa ce divortul de Affleck a fost finalizat.

“Sunt impreuna de sase lui si devine destul de serios”, a spus o sursa pentru publicatia UsWeekly.

O alta sursa a declarat ca: “Jen scoate la iveala ce e mai bun din John si el este mai fericit ca niciodata. Este o relatie iubitoare si sanatoasa”.

Publicatia People titreaza ca John inca nu i-a cunoscut pe cei trei copii ai cuplului Jennifer Garner- Ben Affleck.

Miller este CEO al CaliGroup, care detine Miso Robotics si un lant de aproximativ 50 de restaurante. In prezent el se afla in se afla in proces de divort cu sotia sa, violonista Caroline Campbell. Ei s-au casatorit in 2005 si au doi copii: un baiat de 12 ani si o fata de 9.

Miller a intentat divortul in 2011, dar in februarie 2012 a decis sa mai dea o sansa mariajului. Nu a durat mult, iar in octombrie 2014 s-a ajuns din nou la despartire.

Jennifer Garner si Ben Affleck s-au cunoscut in 2001, in timpul filmarilor pentru „Pearl Harbor“, dar si-au inceput relatia abia in 2003. Cei doi s-au casatorit pe 29 iunie 2005 si au impreuna trei copii – Violet, Seraphina si Samuel. Divortul lor s-a finalizat anul acesta.

filmnow.ro