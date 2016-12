J.K. Rowling, autoarea seriei „Harry Potter”, are în pregătire două cărţi

Scriitoarea britanică J.K. Rowling, autoarea romanelor din seria ”Harry Potter”, a anunţat că are în pregătire două volume, informează The Guardian.

Celebra scriitoare britanică le-a dezvăluit fanilor ei de pe Twitter că a început să lucreze la două volume noi – unul va fi publicat cu numele ei, iar celălalt sub pseudonimul literar Robert Galbraith.

Întrebată de admiratorii ei de pe această reţea de socializare, miercuri seară, dacă va publica în viitorul apropiat o nouă carte, J.K. Rowling a răspuns astfel: ”Lucrez la asta (literalmente)”.

Deşi nu a oferite alte detalii despre cele două proiecte, scriitoarea a confirmat că unul dintre volume va apărea cu numele ei pe copertă, iar celălalt va fi publicat în seria sa de romane poliţiste, semnate cu pseudonimul Robert Galbraith.

”Câte unul din fiecare, dar nu ştiu deocamdată care dintre ele va fi publicat mai întâi. Vă voi spune imediat ce voi afla şi eu acest lucru”, a precizat romanciera britanică.

J.K. Rowling a avut parte de un an 2016 destul de aglomerat, marcat de lansarea filmului de mare succes ”Fantastic Beasts and Where To Find Them”, inspirat din franciza ”Harry Potter”, şi de premiera piesei de teatru – realizată pe baza unui text scris chiar de ea – ”Harry Potter and the Cursed Child”, pusă în scenă pe West End din Londra. Însă cunoscuta scriitoare nu a mai lansat un roman din octombrie 2015, când a apărut al treilea volum din seria ”Cormoran Strike”, publicat sub pseudonimul Robert Galbraith.

Deşi fanii de pe Twitter i-au adresat numeroase întrebări, J.K. Rowling a confirmat doar faptul că nu va scrie un roman nou dedicat lui Newt Scamander, personajul principal din seria ”Fantastic Beasts”, interpretat pe marele ecran de actorul Eddie Redmayne: ”Nu, nu, nu. Nu vor mai exista alte romane cu Newt Scamander. Doar filme. Calmaţi-vă, vă rog!”.

Potrivit mai multor speculaţii, în unul dintre cele două romane la care lucrează J.K. Rowling ar putea să apară personajul Harry Potter. Deşi a promis în 2007 că ”Harry Potter and the Deathly Hallows” este romanul final din această serie, se pare că romancierei britanice îi este greu să se despartă de universul tânărului vrăjitor. În 2015, ea a spus că piesa de teatru în două părţi ”Harry Potter and the Cursed Child” este ”al optulea volum Harry Potter”. Albus, fiul lui Harry Potter, este personajul central al piesei, iar biletele pentru acel spectacol s-au epuizat în doar câteva ore după punerea lor în vânzare.

J.K. Rowling este una dintre cele mai cunoscute scriitoare din lume. Ea a devenit celebră cu romanele din seria ”Harry Potter”, o franciză literară care include şapte volume traduse în 67 de limbi şi vândute în peste 450 de milioane de exemplare. Cărţile din această serie au stat la baza realizării a opt lungmetraje, care au generat încasări de peste 7 miliarde de dolari pe plan mondial.

